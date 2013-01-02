به گزارش خبرنگار مهر، عادل جاسمیان‌فرد صبح چهارشنبه در نشست بررسی برنامه‌های اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر در استان بوشهر اظهار داشت: حضور روحانیون در قالب شبکه تبلیغ که در هیئات مذهبی حضور دارند، گام‌های موثری در تعظیم شعائر مذهبی در جامعه برداشته شده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت گسترده هیئات مذهبی در توسعه و ترویج فضائل دینی در سطح جامعه و اهمیت عزاداری در دهه آخر ماه صفر هماهنگی‌های لازم با شوراهای هیئات مذهبی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر انجام شده است.

جاسمیان‌فرد اضافه کرد: بر این اساس دسته‌جات عزداری و کاروان‌های سوگواری در روزهای اربعین حسینی، سالروز رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و سالروز شهادت امام علی بن موسی الرضا (ع) در خیابان‌ها و میادین به عزداری و سوگواری خواهند پرداخت.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر ادامه داد: دشمنان تشیع تمامی ظرفیت خود را در مقابله با اسلام به کار گرفته اند و ضروری است تشکل های دینی از ظرفیت ایام محرم و صفر بهترین استفاده را برای جذب حداکثری آحاد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به سمت و سوی مفاهیم دینی و ارزش‌های اسلامی به کار ببرند.

وی خاطرنشان ساخت: نظارت بر محافل و مجالس مذهبی و رصد برنامه‌ها در راستای جلوگیری از آسیب‌ها و بدعت‌های وارده و حرکات نامناسب از جمله وظایف شورای هیئات مذهبی است.

جاسمیان‌فرد افزود: در روز اربعین حسینی قرائت زیارت اربعین در سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام و شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی (ع)، قرائت زیارت حضرت رسول (ص) را با حضور مردم عزدار و مشارکت هیئات مذهبی استان خواهیم داشت.

برگزاری850 ویژه‌برنامه اربعین حسینی و دهه آخر صفر در استان بوشهر

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ویژه برنامه‌های محوری اربعین حسینی و دهه آخر صفر در بیش از 850 نقطه از مساجد، هیئات مذهبی و حسینیه‌ها در استان برگزار و مراسم سخنرانی، سوگواری و زنجیرزنی دسته جات به همراه سینه‌زنی سنتی و نوحه خوانی با شکوهی خاصی بر پا می‌شود.

حامد فکوری به حرکت کاروان سوگواری و دستجات زنجیرزنی هیئت های مذهبی در سالروز اربعین حسینی با حضور مسئولان و مردم در شهر بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: در روز اربعین حسینی عزاداران بوشهری از خیابان امام خمینی (ره) مقابل مسجد توحید به سمت مصلای جمعه مرکز استان به عزاداری می‌پردازند.

وی به دیگر برنامه‌های هیئات مذهبی در بوشهر اشاره کرد و افزود: حرکت دستجات عزاداری در سالروز مراسم 28 صفر، حرکت کاروان بزرگ سوگواری در شهر بوشهر در 30 صفر از مقابل مسجد توحید به سمت مصلای جمعه بوشهر و برگزاری مسابقه پیامکی آرام جانم می‌رود از دیگر برنامه‌ها است.

فکوری گفت: مراسم دهه آخر صفر با سخنرانی حجت الاسلام حاج شیخ یعقوب شاهمیری و مداحی حاج صادق آهنگران به همراه قرائت زیارت اربعین توسط حجت الاسلام حاج شیخ ابراهیم تشکری به همت هیئت مذهبی فاطمیون بوشهربه مدت 10 شب در حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) گلزار بهشت صادق شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: ویژه مراسم محوری سوگواره اربعین و دهه آخر صفر با سخنرانی حجت الاسلام اسماعیل پور و حجت الاسلام آقامیری و مداحی ذاکران اهل بیت (ع) حاج سید مهدی عطایی و حاج علی بیات به همت هیئت منتظران مهدی(عج) و با همکاری اداره کل اوقافاستان و پایگاه مقاومت نجف اشرف طی 10 شب برگزار می‌شود.

فکوری ادامه داد: برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری دهه آخر صفر خوزستانی‌های مقیم مرکز استان، ویژه مراسم محوری آذربایجانی‌های مقیم بوشهر و مراسم بزرگ تعزیه اربعین حسینی به همت هیئت مذهبی المهدی (عج) بوشهر از دیگر برنامه های هیئت‌های مذهبی بوشهر است.

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اضافه کرد: ششمین همایش موسیقی مذهبی نجواگران عشق به همراه تجلیل از پیشکسوتان و ذاکران اهلبیت (ع) ماندنی فرید و حاج اسماعیل ایراندوست در بوشهر برگزار می‌شود.

وی در پایان اعلام کرد: شهروندان بوشهری برای اطلاع بیشتر از برگزاری برنامه ها و مراسمات مذهبی و فرهنگی استان در ایام محرم و صفر می توانند بصورت شبانه‌روزی با روابط عمومی شورا به شماره تلفن 3540400تماس برقرار کنند.