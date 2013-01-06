تشکیل کمیته ویژه وزارت علوم برای حل مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل

اسدالله گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: وزارت علوم مسوول رسیدگی به مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل بین سالهای 1377 تا 1382 که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، است و وزارت آموزش و پرورش تنها پیگیر این موضوع است.

وی با بیان اینکه در دو هفته گذشته جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل مطرح شده است، افزود: موضوع ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازمی گردد.

گرمارودی درباره اینکه وزارت علوم تا چه زمانی قرار است نتایج این کمیته را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد، تصریح کرد: مسئول رسیدگی به این موضوع معاونت آموزشی وزارت علوم است. اینکه این معاونت تا چه اندازه برای این کار وقت خواهند گذاشت مشخص نیست اما فکر نمی‌کنم که بیشتر از یکماه این کار به طول انجامد.

به گزارش مهر، مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدارک معادل که مربوط به سالهای قبل از 1377 و بعد از 1382 مرتفع شده است و مطابق با نامه ای که مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پذیرش تمامی فرهنگیان دارای مدرک معادل در این دانشگاه نوشت تمامی مشکلات مربوط به آن دسته از فرهنگیان مرتفع شد. اما در حال حاضر موضوع رفع مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل بین سالهای 1377 تا 1382 در دست بررسی است.