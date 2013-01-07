به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران به همت سازمان بنادر و دریانوردی ( مرجع دریایی کشور) ، انجمن توسعه دریامحور و مشارکت دبیرخانه ارگان های دریایی کشور، سازمان ها، نهادها و شرکت های داخلی و خارجی برگزار می شود.

از محورهای نخستین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران می توان به معرفی و نمایش صنایع مختلف کشتیرانی و کشتی سازی، صنایع فراساحل، نفت و گاز، خدمات دریایی و بندری، امور نظامی و دفاعی، اقیانوس شناسی و هواشناسی، خدمات لجستیک دریایی، خدمات مخابرات، برق و الکترونیک دریایی، صنایع شیلات، آبزی پروری، غذاهای دریایی، ماهیان زیستی، دستاوردهای محیط زیست دریایی، صنایع دستی دریایی، تجهیزات بنادر، ورزش های آبی، تجهیزات غواصی، شنا، جت اسکی، موج سواری و ماهیگیری و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی نهادها، دانشگاهها ، انجمن ها و اتحادیه ها، اشاره کرد.

معرفی توانمندی ها و دستاوردهای دریایی جمهوری اسلامی ایران، گسترش فرهنگ دریایی، ترویج نگرش تخصصی و علمی به صنعت دریایی و دریانوردی بهره گیری از ابزارهای مدرن برای حوزه دریا و دریانوردی، ایجاد زمینه تبادل نظر موضوعات دریایی و دریانوردی، معرفی تفریحات و ورزش های دریایی، معرفی دستاوردهای علمی پژوهشی و تکنولوژی های نوین دریایی، معرفی حوزه های سرمایه گذاری در حوزه بندر، شیلات و مناطق آزاد تجاری و تاکید بر استفاده از آبزیان خوراکی به منظور ارتقای سلامت جامعه، برخی از اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی دریایی است.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه نخستین مسابقه طراحی سازه های دریایی کم عمق و جشنواره بزرگترین نقاشی دیواری دریایی و مسابقه ساخت قایق های کاغذی نیز برگزار می گردد. برگزاری بیش از 20 کارگاه و نشست علمی و پژوهشی از دیگر برنامه ها نخستین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران است.