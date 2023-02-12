به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی از ۱۸ تا ۲۱ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد در این نمایشگاه افراد مختلف حوزه دولت و سیاسیون کشور حضور پیدا کرده و از بخشهای مختلف آن دیدن کردند و هر یک درباره صنعت گردشگری و صنایع دستی نظراتی دادند.
قرار بود محمد مخبر نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کند اما به جای او علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به این نمایشگاه رفت و گفت: هیأت دولت به موضوع گردشگری فرابخشی نگاه میکند و همین حضور چشم گیری که هیأت دولت برای بازدید از این نمایشگاه تاکنون داشته است بیان گر این موضوع است. برای مثال شاید طبیعیتر باشد برخی از بخشها مثل حوزه وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد همکاریهایی با حوزه گردشگری داشته باشند، اما اینکه وزارت نیرو هم با گردشگری همکاری کند نشان میدهد که این حوزه محدود به یک یا دو یا سه حوزه نیست و همه بخشهای دولت به این موضوع نگاه ویژه ای دارند.
وی افزود: دلیلش هم نمایش حقیقتها برای بیان تصاویر واقعی از ایران و شادی دل مردم و افزایش اقتصاد مولد و پویا برای اقشار کم درآمدتر است و هم اینکه این دید و بازدیدهای ایام مختلف فضای مثبتی ایجاد میکند که باعثمی شود دولت نگاه ویژه ای به موضوع گردشگری داشته باشد.
بنزین سفر برای نوروز
وی همچنین افزود: در جلسات هیأت دولت سید عزت الله ضرغامی فردی بسیار فعال است و در هر جلسه موضوعی درباره آثار باستانی و تاریخی و مشکلات همکاران فعال گردشگری را بیان میکنند که پیگیری شود.
بهادری جهرمی با توجه به چند سال محدودیت سفر در تعطیلات نوروز به دلیل شیوع کرونا و رونق گرفتن سفرهای نوروزی در نوروز ۱۴۰۲ و تدابیر دولت برای نوروز سال آینده گفت: نوروز ۱۴۰۱ اولین نوروز بعد از استقرار دولت سیزدهم بود و ستاد سفری که با محوریت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد با حضور همه دستگاههای مرتبط فعالیتهای خوب و قابل توجهی داشت. میزان سفرها به قبل از کرونا برگشت و اقتصاد گردشگری رونق گرفت و روحیه مردم را احیا کرد. همین جهت گیری برای نوروز ۱۴۰۲ نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: دولت برای افرادی که قصد سفر دارند پیش بینیهایی داشته و پیش از این هم برای فعالیت در حوزه گردشگری تخفیفها و معافیتهایی داشته و در صدور مجوزها اقدام جهادی صورت گرفته است که اعطای همه مجوزها برخط و خیلی از اینها مانع زدایی شد. دولت حامی و هادی فعالیتها و اقتصادها و کسب و کارهای خرد است و آثارش را در تعطیلات نوروزی خواهیم دید.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای نوروز سال آینده بنزین رایگان در اختیار مردمی که قصد سفر دارند قرار میدهد؟ گفت: فعلاً صبر کنید تا قبل از نوروز مشخص میشود.
بهادری جهرمی درباره اینکه آیا در نوروز سال آینده به سفر می روید؟ بیان داشت: نمی دانم، سال گذشته که از روزهای ابتدایی سال جلسات هیأت دولت برگزار شد و نتوانستیم به سفر برویم. در کل بعد از حضور در دولت کمتر فرصت میشود سفر غیر کاری بروم. اما امروز در این نمایشگاه در غرفه خراسان مهمان سراهایی دیدم که شبی ۳۵ هزار تومان بودند و اگر امام رضا (ع) طلبیدند و فرصت شد حتماً به مشهد میروم.
بیمه ضمانت باید تقویت شود
فرد دیگری که به نمایشگاه آمد روحالله ایزدخواه نماینده مجلس و دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود که وی هم درباره حوزه صنایع دستی گفت: صنایع دستی، یکی از صنایع پر مزیت ایران است که در واقع میتواند پیشران صادراتی در حوزه صادرات غیر نفتی مان باشد اما با مشکل پراکندگی حکمرانی صنایع دستی مواجه هستیم. هنوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آن جایگاهی را که باید پیدا کند، پیدا نکرده است و ما یکسری موازیکاریها را در برخی از وزارتخانهها و دستگاههای دیگر داریم. متمرکز شدن و تقویت کردن حکمرانی صنایع دستی در زمان حال کار پسندیدهای است.
این نماینده مجلس بیان کرد: نهادهای پشتیبان مثل صندوقهای کمک به سرمایهگذاری و کمک به بیمه ضمانت باید تقویت شوند و زنجیرههای ارزش افزوده را در مناطق مزیتدار ایجاد کنیم. شهرکهای صنعتی نیز بهتر است فضایی را به واحدهای صنایع دستی اختصاص بدهند. ما انجام این اقدامات را تا حدی در بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد دادهایم.
بازارهای صنایع دستی در شهرهای بزرگ برپا شود
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در نمایشگاه حضور پیدا کرد و گفت: باید مسئولان چنین نمایشگاههایی را بیشتر برپا کنند و در اقتصادی کردن و ایجاد بازار برای صنایع دستی فکرهای تازه کنند. صنایع دستی باید به مردم شناسانده شود و بازارهای صنایع دستی ایجاد شده و در هر محلهای در تهران و شهرهای بزرگ چنین بازارهایی برپا شود.
غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: معتقدم توجه به گردشگری و صنایع دستی میتواند از حالت حاشیهای به متن منتقل شود. الان وقتی همه به اقتصاد فکر میکنند اول به نفت، کشاورزی و صنعت فکر میکنند، اما گردشگری و صنایع دستی را در حاشیه میبینند. به نظرم با تهدیدهای جهانی و تحریمها و انواع فشارهایی که داریم گردشگری و صنایع دستی ارز بر نیست بلکه ارز آور است و اگر دولتها به این مهم توجه کنند و صنایع دستی را از حالت تفننی در بیاورند و در چرخه اقتصاد این زنجیره صنایع دستی را کامل کنند، میتوانیم گام بلندی در اقتصاد مقاومتی برداریم.
وی درباره حوزه مورد علاقه خود بین میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: هر سه اینها حوزههای مورد علاقه ام هستند. وقتی یک جا ساکن هستم به صنایع دستی عشق می ورزم، زمانیکه به سفر میروم به سمت میراث فرهنگی میروم. در حوزه گردشگری هم سراغ جاهای سیاحتی میروم اما در کل وقتی به سمت صنایع دستی میروم به یاد میراث فرهنگی می افتم و برعکس.
حداد عادل گفت: توصیه میکنم مسئولان چنین نمایشگاههایی را بیشتر برپا کنند و در اقتصادی کردن و ایجاد بازار برای صنایع دستی فکرهای تازه کنند. صنایع دستی باید به مردم شناسانده شود و بازارهای صنایع دستی ایجاد شده و در هر محلهای در تهران و شهرهای بزرگ چنین بازارهایی برپا شود.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز پس از حضور در نمایشگاه گفت: این نمایشگاه پیامهای مهمی دارد اولاً اینکه اصالت ایران بزرگ ما را نشان میدهد و همچنین تنوع فرهنگ غنی و اصرار مردم بر حفظ اصالت و توانمندیهایشان و اینکه نشان میدهد فرهنگ ما پرنشاط است و این فرهنگ میتواند اقتصاد خرد را مدیریت کند. این نمایشگاه نشان میدهد چقدر اینجا بازدید کنندگان پرشور و نشاطی که آمدند به این فرهنگ غنی علاقهمندند و ما افتخار میکنیم که این نمایشگاه توانسته این مسائل را به خوبی نشان دهد و هر سال هم از سال قبل قویتر ظاهر میشود و اتفاقهای خوبی را رقم میزند.
وی درباره همکاری بین دولت و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: حوزه گردشگری ظرفیت بسیار بزرگ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و با توجه به انواع گردشگری هایی که امروزه تعریف میشود مثل گردشگری معنوی، مذهبی، کشاورزی و … این ظرفیتها در ایران ما وجود دارد. علاوه بر این همکاریهای خوبی بین استانداران ما در اقصی نقاط کشور و عزیزان ما در صنایع دستی و گردشگری برقرار است که میتواند گردشگری را با جهشی جلو ببرد چون در حال حاضر ظرفیتهای موجود ما با آنچه وجود دارد متفاوت است.
وزیر کشور درباره تدابیر دولت برای سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ بیان داشت: امیدوارم مردم ایران سال آینده نوروز خوبی داشته باشند و نذورات آسمانی طبیعت زیباییهایی را برای مردم رقم بزند. مردم ما اهل سفرند و این سفر و دیدن مکانهای جدید به انسجام اجتماعی ما کمک میکند و اقتصاد خوبی برای ما رقم میزند و امیدوارم سفرهای ایمن و کم خطری را با رعایت همه اصول سفر و راهنمایی و رانندگی برای خود و خانواده شأن رقم بزنند.
نمایشگاه صنایعدستی درآمدزایی بانوان را تضمین میکند
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: این نمایشگاهها از چند جهت مهم است یکی برای اینکه خانمها بتوانند زمینه بازار کار را برای خودشان فراهم کنند.
وی ادامه داد: از سویی مردم با حضور در این نمایشگاهها میتوانند با توانمندیهایی که در ایران وجود دارد و صنایع دستی که واقعاً مهجور مانده و قدر و ارزش آن آنطور که باید دانسته نمیشود آشنا شوند.
وی ادامه داد: با حضور گردشگران خارجی زمینه صادرات مهیا میشود و باید تلاش کنیم تا به صورت مجازی این کار انجام شود.
خزعلی افزود: طبیعتاً حضور بانوان در این نمایشگاه میتواند در کسب و کارشان تأثیر مثبت و به سزایی داشته باشد.
تخفیف ۹۰ درصدی تعرفه و عوارض بندری
یکی از افرادی که خبرهای زیادی در حوزه گردشگری دریایی داشت؛ مجید علی نازی معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بود که با حضور در نمایشگاه بیان کرد: در حال حاضر در حوزه گردشگری دریایی ۷۵ پست اسکله برای استفاده گردشگران دریایی در هفت استان ساحلی شمال و جنوب کشور آماده بهرهبرداری است.
او با اشاره به اینکه بیست بندر در حال ساخت است، ادامه داد: این بنادر در زمانهای مختلف به بهرهبرداری خواهد رسید و ظرفیت پذیرش بیست میلیون گردشگر دریایی را ایجاد خواهد کرد.
به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هشتاد درصد ساخت بزرگترین بندر گردشگری کشور که در چمخاله استان گیلان در حال ساخت است انجام شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری میرسد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه برای ساخت و ایمنسازی شناورها و کشتیها تسهیلات خوبی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است، به ارائه تسهیلات هشتاد درصدی از محل وجوه اداره شده به ساخت و نوسازی کشتیهای مسافری همچنین تخفیف نود درصدی تعرفه و عوارض بندری برای شناور و کشتیهای مسافری اشاره کرد.
وی همچنین متذکر شد: با تعامل خوبی که بین وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با سازمان امور بنادر ایجاد شد شیوهنامهای برای تأمین سوخت یارانهای کشتیهای مسافری آماده و به وزارت نفت ابلاغ شد که طی آن ۸۰ درصد سوخت شناورهای مسافری بهصورت یارانهای پرداخت میشود.
نازعلی این کار را در پایینآوردن هزینهها مؤثر دانست و آن را مشوق مهمی برای ورود سرمایهگذاران به حوزه گردشگری دریایی عنوان کرد.
راهاندازی ۴ خط آبی به عراق، عمان و قطر
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به راهاندازی چهار خط آبی بینالمللی اشاره کرد و افزود: خط ایران - عراق (بندر آبادان و بندر سیبه) تا فروردین ۱۴۰۲ به بهرهبرداری خواهد رسید. زیرساختها از سوی ایران آماده است و زیرساختهای سمت عراق نیز در حال آماده شدن است.
وی این خط را دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فرد عنوان کرد و گفت: فاصله کشور ایران و عراق با راهاندازی این خط کمتر از هفت دقیقه طی میشود و فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری محسوب میشود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به آماده بودن زیرساختهای خط بوشهر و دوحه در دو کشور ایران و قطر اشاره کرد و افزود: در تلاش برای تأمین شناور هستیک و این خط در بدبینانهترین حالت تا دو سه ماه آینده راه خواهد افتاد و در صدد هستیم که هفتهای یک تردد در این مسیر انجام شود.
نازعلی همچنین به راهاندازی خط بندرعباس و خصب همچنین چابهار مسقط خطوط بین ایران و عمان طی چند ماه آینده اشاره کرد.
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