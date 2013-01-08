تولید محصول گوجه فرنگی در بروجرد 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امینی در این رابطه اظهار داشت: با بکارگیری روش های کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک توسط حفظ نباتات جهاکشاورزی بروجرد میزان تولید گوجه فرنگی در این شهرستان افزایش داشته است.
وی ادامه داد: روشهای کنترل غیر شیمیایی شامل رهاسازی زنبور براکن و همچنین سموم گیاهی بی خطر بوده که همگی به طور رایگان در اختیار کشاورزان برای کنترل آفت خطرناک پروانه مینوز گوجه فرنگی قرار گرفته است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: کنترلهای یاد شده در سال زراعی جاری در سطح 407 هکتار از مزارع گوجه فرنگی شهرستان صورت گرفته که ضمن جلوگیری از مبارزه شیمیایی بیش از 12 هزار و 210 تن گوجه فرنگی نیز در بروجرد تولید شده است.
وی تصریح کرد: مجموع فعالیتهای یاد شده علاوه بر اینکه منجر به تولید محصول سالم شده میزان تولید گوجه فرنگی در بروجرد را نسبت به سال زراعی گذشته 20 درصد افزایش داده است.
امینی ادامه داد: در این راستا در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات IPM علاوه بر بکارگیری کارشناسان متخصص آخرین روش های علمی در کنترل آفات به کار گرفته شد.
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