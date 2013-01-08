تولید محصول گوجه فرنگی در بروجرد 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امینی در این رابطه اظهار داشت: با بکارگیری روش های کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک توسط حفظ نباتات جهاکشاورزی بروجرد میزان تولید گوجه فرنگی در این شهرستان افزایش داشته است.

وی ادامه داد: روشهای کنترل غیر شیمیایی شامل رهاسازی زنبور براکن و همچنین سموم گیاهی بی خطر بوده که همگی به طور رایگان در اختیار کشاورزان برای کنترل آفت خطرناک پروانه مینوز گوجه فرنگی قرار گرفته است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: کنترلهای یاد شده در سال زراعی جاری در سطح 407 هکتار از مزارع گوجه فرنگی شهرستان صورت گرفته که ضمن جلوگیری از مبارزه شیمیایی بیش از 12 هزار و 210 تن گوجه فرنگی نیز در بروجرد تولید شده است.

وی تصریح کرد: مجموع فعالیتهای یاد شده علاوه بر اینکه منجر به تولید محصول سالم شده میزان تولید گوجه فرنگی در بروجرد را نسبت به سال زراعی گذشته 20 درصد افزایش داده است.