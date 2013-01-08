به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بستک از اختصاص سه میلیارد و 230 میلیون ریال اعتبار برای عمران و آبادی روستاها به دهیاریهای این شهرستان خبر داد.

محمد مشتاق زاده اظهار داشت: این اعتبارات عمرانی به منظور اجرای پروژه هایی از قبیل بهسازی معابر، ساماندهی آرامستان، پسماند روستایی، روشنایی معابر، احداث کانال و دفع آبهای سطحی به 17 دهیاری شهرستان بستک اختصاص یافت.

وی افزود: تخصیص اعتبار به دهیاریها که منتخب شوراهای اسلامی روستاها است و می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط عمرانی روستا و انگیزه ساکنین محل در تداوم سکونت در روستا داشته باشد که امیدواریم در ماههای آینده این مساعدتها ادامه یابد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک تصریح کرد: بخشداران موظف هستند به طور مداوم بر انجام صحیح و اصولی این طرح ها و اعتبارت نظارت داشته و در صورت قصور بر اساس ضوابط و مقررات، برخوردهای لازم و قانونی به عمل آورند.

مشتاق زاده با بیان اینکه دهیاران نمایندگان دولت در روستاها هستند، افزود: آنها باید به عنوان مجریان سیاست های دولت، سعی و تلاش بسیاری در جهت عمران و آبادانی روستاها داشته باشند.

فرماندار شهرستان بستک گفت: دهیاران باید ضمن نظارت دقیق بر تمامی ساخت و سازها در روستا، حافظ اراضی ملی و کشاورزی بوده و اجازه ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی را به سودجویان ندهند.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ 13 میلیارد و 659 میلیون ریال اعتبار به کلیه دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است.

شهرستان بستک دارای 47 دهیاری مصوب و فعال است.

تولید مرغ سبز در بستک

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: در اجرای تولید مرغ سالم فاقد آنتی بیوتیک 28هزار قطعه مرغ سبز در یکی از مرغداریهای این شهرستان تولید شد.

عباس مویدی اضافه کرد :در این راستا 28 هزار قطعه مرغ بدون استفاده از آنتی بیوتیک تولید شده است.

وی وزن مرغ های تولید شده ارگانیک را نزدیک به 48 هزار کیلوگرم عنوان وافزود :این مرغها در مرغداری های زبیر عالی پور تولید شده است.

گفتنی است که در راستای تولید محصول سالم که یکی از رویکردهای وسیاستهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان محسوب می شود طی سال جاری تاکنون 44 هزار قطعه مرغ سبز "ارگانیک" تولید وبه بازار مصرف عرضه شده است.

اراده همگانی برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو

فرماندار بستک گفت: مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو مستلزم اراده همگانی، اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر ورود دام است.

محمد مشتاق زاده در جلسه شورای سلامت شهرستان بستک که با محوریت مبارزه با تب کریمه کنگو برگزار شد، اظهار داشت: تب کریمه کنگو نوعی بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه، تماس با خون، ترشحات، لاشه دام و انسان آلوده منتقل می شود.

وی افزود: در این راستا باید اطلاع‌رسانی دقیق به مردم از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های نماز جمعه صورت پذیرد تا مردم آگاهی کامل داشته باشند و گوشت مورد نیاز خود را از محل‌های بهداشتی و کنترل شده تأمین تا خطر ابتلا به این بیماری به حداقل برسد.

رئیس شورای سلامت شهرستان بستک قرنطینه دام‌ها، ایجاد کلاس‌های توجیهی برای دامداران و کارگران آنان، آموزش‌های چهره به چهره در روستاها و توزیع بروشورهای آموزشی از سوی دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان را مورد تاکید قرار داد.

مشتاق زاده ضمن تاکید بر نقش ویژه دامپزشکی در کنترل بیماری تب کریمه کنگو، همکاری تمامی دستگاه ها را در این بحث خواستار شد.

فرماندار شهرستان بستک ادامه داد: بخش درمان، دستگاه تخصصی خود را می طلبد ولی در بخش پیشگیری باید تمامی دستگاههای ذیربط به صورت ویژه با هم همکاری داشته باشند.

وی همچنین تشدید کنترل و برخورد با محموله‌هایی که بدون مجوز حمل دام اقدام به جابجایی دام زنده می‌کنند را از لحاظ انتظامی خواستار شد.

رئیس شورای سلامت شهرستان بستک بیان داشت: شهردارها و دهیاران بایستی در پیشبرد امور بهداشتی مساعدت داشته باشند و راهکاری عملی برای ساماندهی صنوف آلاینده در شهرستان در نظر گرفته شود.

مشتاق زاده در پایان بر اجرایی شدن کامل مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد.