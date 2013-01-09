مدیران احساس بالاسری بر مردم نداشته باشند/ مشکل غرب ایران اتمی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی سه شنبه شب در جمع عزاداران خیمه حسینی گلستان شهدا اظهار داشت: پیام شهدا این است :"ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون" یعنی از چیزی نترسیم وغم وغصه نداشته باشیم وآن زمان شهدا به مقام ملائکه می رسند.

وی ادامه داد: مثل شهید سوره یس که قرآن می فرماید چون به حمایت پیامبر آمده بود در زمان شهادت به مقام ملائکه رسید.

میرتاج الدینی تصریح کرد: در همیشه تاریخ قهرمانان پشت حکومت اسلامی خود ایستادند تا به عرش ملائک رسیدند.

میرتاج الدینی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بیان داشت: ما به قدرت خدا امیدواریم و از هیچ قدرتی هراس نداریم چرا که قدرت ها را با چیرگی پروردگار مقایسه می کنیم و بچه های لبنان چون قدرت اسرائیل را با قدرت خدا سنجیدند، نترسیدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: خبرگزاری ها در سال 1982 نوشتند عده ای در لبنان گرد آمده اند که خود را طرفدار امام ایران می دانند از مرگ نمی ترسند و مرگ را شهادت در راه خدا می دانند و در آن سال اسرائیل تا حومه بیروت پیش رفت ولی نتوانست از منطقه "ضاحیه" عبور کند چون این جوانان آنجا حضور داشتند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های بعد چون عده این جوانان زیاد شد، اسرائیل دیگر نتوانست از مرز لبنان عبور کند، گفت: وعده خداوند برای مردم حزب الله حق شد همان طور که در چند کتاب آسمانی وعده داده بود. اینچنین است که اکنون در" طور" و "سیدا" و "بعلبک" جوانانی شیفته خمینی و انقلاب ایران و مقام معظم رهبری وجود دارند.

مدیران نباید برای مردم احساس آقا بالاسری داشته باشند

معاون امور مجلس نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تنها اگر مردم با رهبران همراه باشند، سیاست اسلامی نتیجه می دهد، اظهار داشت: در طول تاریخ گاهی رهبران به حق داشتیم ولی مردم با آنها همراه نبودند و گاهی مردمی به حق بودند که رهبر شجاع نداشتند و نتوانستند موفق شوند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی تصریح کرد: مردم سالاری دینی حکومت اسلامی و رهبری حق را در کنار مردم می خواهد.

وی تاکید کرد: وجود مردم در حکومت اسلامی تشریفات نیست، اصل و حق است.

میرتاج الدینی افزود: اقتدار و قدرت واقعی یک کشور با حضور مردم به دست می آید، هر قدرتی در کنار مردمش نباشد زمین می خورد.

وی با اشاره به این نکته که توجه به مردم توسط رهبران یک اصل است همانگونه که امام راحل و مقام معظم رهبری توجه داشتند و دارند، ادامه داد: قرآن می فرماید "ای پیامبر اگر مردم دور تو جمع شدند از مهربانی توست و مهربانی با مردم سیره نبوی است و تمام مسئولان باید در برابر مردم خاضع و خاشع و فرو دست باشند".

وی تاکید کرد: احساس آقا بالا سری برای مردم نباید در بین مدیران وجود داشته باشد و محکم بودن در برابر دشمن است نه روبروی مردم و با مردم باید "رحماء بینهم" بود.

مشکل غرب، ایران اتمی نیست بلکه ایران شیعه است

معاون رئیس جمهور در امور مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که بعد مادی و معنوی جامعه باید با هم رشد کند، گفت: اگر جمهوری اسلامی در بعد مادی و علم و تکنولوژی پیشرفت نمی کرد، آیا می شد آن را به جهان معرفی و صادر کرد؟

وی با طرح این پرسش که دنیا می پرسد اسلام برای ایران چه کرده است؟ بیان داشت: ما چون انرژی هسته ای صلح آمیز داریم در دنیا مطرح شده ایم و فتوای رهبر ما بر حرام بودن بمب اتم جهانی شده است.

میرتاج الدینی افزود: آنها نمی خواهند ما دانش و فناوری برتر دنیا را داشته باشیم و اتمی شدن برای آنها بهانه است.

وی ادامه داد: آنها غنی کردن 3.5 درصد ما را باور نداشتند و 20 درصد را هم شعار می دانستند ولی با جدیت گفتیم برای راکتور دارویی سوخت بدهید وگرنه خودمان می سازیم و چون ندادند ساختیم.

شیعیان به دست استکبار نگاه نمی کنند

میرتاج الدینی با بیان اینکه بچه شیعه به دست استکبار نگاه نمی کند وهر چه خواست خود تولید می کند، اظهار داشت: راکتور اتمی دارویی ما برای 800 هزار تا یک میلیون بیمار دارو می سازد و اگر نسازد باید به خارج وابسته باشیم.

وی اضافه کرد: ما 90 درصد داروی مورد نیاز کشور را خودمان می سازیم ولی غرب برای 10 درصد دیگر معادل بهای نصف تولیدات دارویی کشور از ما پول می گیرد.

وی تاکید کرد: غرب می خواهد ما به آنها و سیاه بازارشان وابسته باشیم.

وی یادآور شد: آنها از پیشرفت ما در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی بیمناک هستند و از قدرت ما در کشف سلولهای بنیادی و آی تی که در آنها در بین منطقه مقام اول هستیم، هراس دارند.

میرتاج الدینی افزود: آنها از اینکه ما در علم لیزر جزء پنج کشور اول دنیا هستیم به وحشت افتاده اند و این نشان می دهد مسئله ایران اتمی نیست، مشکل آنها پیشرفت کردن ایران شیعه است.

دانش و تعهد و مهندسی جنگ اصفهانی ها ستودنی است

به گزارش مهر، حجت الاسلام میرتاج الدینی با بیان اینکه در صنایع موشکی در زمان جنگ فقط وارد کننده بودیم، افزود: اکنون همان بچه بسیجی ها با مهندسی معکوس در عرض 20 سال ما را قدرت اول موشکی منطقه کرده اند .

وی تصریح کرد: ما در انواع موشک بالستیک و دوربرد و ماهواره بر ما لرزه بر اندام ایادی اسرائیل انداخته است و هر موشک ما که به آسمان بلند می شود جهان اسلام الله اکبر می گوید.

میرتاج الدینی ادامه داد: در ساخت انواع هواپیماها و پهپادها به برکت دانش و تعهد و مهندسی جنگ اصفهانی ها در همین استان برای جهان افتخار آفرین شده ایم و عزم راسخ جوانان شما ستودنی است.

پیشرفتهای ایران نباید با سایر کشورهای آزاد از تحریم مقایسه شود

وی تاکید کرد: پیشرفت ما نباید با ترکیه و سایر کشورهای آزاد از تحریم غرب مقایسه شود، این پیشرفت های ما در اوج موانع و تحریم ها بوده است.

میرتاج الدینی یادآور شد: مدیریت راهبردی نظام ما تهدید ها را به فرصت مبدل کرده است، مگر کمپانی های شل و توتال زمانی که از عسلویه رفتند استخراج نفت و گاز ما قطع شد؟

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: با همت مهندسین سپاه استخراج خود را حتی به بالاتر از زمان حضور شرکت های خارجی رساندیم.

وی بیان داشت: در صنایع خودرو سازی اگر پژو به ما قطعات نداد،به خدمت کرد، چرا که ما خود دست به کار شدیم و پژو 206 را بومی سازی کردیم

حاشا که مردم قهرمان پرور پشت انقلابشان را خالی کنند

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن در جنگ اقتصادی با عملیات روانی پیش می آید، گفت: آنها سعی دارند با این کار اثر گذاری تحریم ها را چند برابر کند.

میرتاج الدینی اضافه کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران قصد دارند مردم را از حکومت مایوس کنند اما حاشا که مردم قهرمان پرور ایران پشت انقلاب را خالی کند.

وی ادامه داد: آنها می خواهند ارزشهای ما را دور بزند تا مردم ما خسته و افسرده شوند و به غرب زدگی برسند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان در صدد کم کردن فشارها بر مردم هستند، بیان داشت: همه قوا در تلاش جدی برای از بین بردن مشکلات موجود و رفاه بیشتر مردم هستند و مردم باید این شرایط را نیز مانند سایر فشارهای دشمن کنترل و مقابله کنند.

وی در پایان تاکید کرد: حاشا که ایران شیعه از تحریم بهراسد و مردمش ذره ای پشت حکومت اسلامی را رها کنند.