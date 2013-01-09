مهدی قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، صحبت‌های مطرح شده در مورد حضورش در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان کاندیدای دبیر کلی را تائید نکرد و اظهارداشت: خودم هم شنیده‌ام که برخی‌ها از قصد و نیت من برای گرفتن پست دبیر کلی حرف می‌زنند در صورتیکه اصلا چنین تصمیمی ندارم. اگر کسی مرا بشناسد باید بداند که چنین صحبت‌هایی صحت ندارد.

وی ادامه داد: در دوره پیشین انتخابات کمیته ملی المپیک در موقعیتی قرار داشتم که می‌توانستم برای هر پستی تصمیم بگیرم. اگر روی دبیرکلی نظری داشتم، همان زمان اقدام می‌کردم که جوان‌تر هم بودم اما از نظر من نایب رئیس جایگاه مهمتری دارد. دبیر کل یک پست کاملا اجرایی است و نقش تصمیم گیری موثر و جدی در ورزش ندارد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه نمی‌خواهم با کاندید شدن برای پست دبیرکلی تنزل رتبه داشته باشم، تصریح کرد: من روحیه وقت گذاشتن برای کارهای اجرایی را ندارم و بیشتر در حوزه کارهای تحلیلی و اثرگذار تلاش می‌کنم.

"در مورد پست ریاست چه تصمیمی دارید؟ این احتمال وجود دارد که کاندیدای ریاست کمیته ملی المپیک شوید"؟، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: 10 سال پیش در قالب معاونت‌های مختلف، مسئولیت‌های زیادی در ورزش داشتم. طی سال‌های گذشته هم مسئولیت‌های زیادی از طرف علی‌آبادی، سعیدلو و عباسی به من پیشنهاد شد اما شخصا خیلی علاقمند به کارهای اجرایی نیستم و به همین دلیل آنها را نپذیرفتم.

قدمی تاکید کرد: البته ریاست مانند دبیر کلی یک پست صرفا اجرایی نیست اما جنبه اثرگذاری بیشتری هم نسبت به نایب رئیسی ندارد. من دنبال پرستیژ نیستم که برای ریاست کاندیدا شوم. در کل هنوز برای شرکت در دوره جدید انتخابات کمیته ملی المپیک تصمیمی نگرفته‌ام اما اگر هم قصد شرکت در این انتخابات را داشته باشم برای نایب رئیسی کاندیدا می‌شوم نه پست دیگر.

وی در بخش دیگر گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهاد بحث تفویض اختیار انتخاب دبیر کل از اعضای مجمع به رئیس و علت مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد و یادآور شد: اصلا بحث انتصابی بودن دبیرکل مطرح نبود. انتخاب دبیرکل مدل‌های مختلفی دارد. در برخی کشورها توسط اعضای مجمع و در برخی کشورها هم توسط اعضای هیئت اجرایی انتخاب می‌شود. در مجمع حدود 50 نفر و در هیئت اجرایی تعداد محدودتری در انتخاب دبیرکل نقش دارند. شنیده‌ام کمیته پارالمپیک هم انتخاب دبیرکل خود را به هیئت اجرایی واگذار کرده است.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: در یکسری کشورها هم برای دبیرکل آگهی استخدام می‌زنند و هیئت اجرایی در مورد کسانیکه اعلام آمادگی می‌کنند، تصمیم گیری می‌کند و اینگونه فرد انتخابی با انعقاد قرارداد چهار ساله فعالیتش را به عنوان دبیرکل آغاز کند. در کل در ساختار کمیته ملی المپیک، هیئت اجرایی تصمیم گیرنده است. هریک از 11 عضو این هیئت یک حق دارند. البته شاید کسی از حقش استفاده کند و شاید هم استفاده نکند مانند من!

مهدی قدمی در پایان گفت: منشور المپیک در مورد انتخاب دبیرکل و حتی رئیس حرفی نمی‌زند. این کار در هر کشور سلیقه‌ای انجام می‌شود.