به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع پور رئیس فدراسیون تنیس روی میز در نشست هم اندیشی مجمع کمیته ملی المپیک تصریح کرد: نتایجی که ورزش ایران در سال 2012 به دست آورد ماحصل تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بود.

وی گفت: بهتر بود بعد از المپیک مجمع انتخاباتی برگزار می شود و یا در صورت اصلاح اساسنامه مجمعی فوق العاده همان زمان برگزار و تا قبل از به اتمام رسیدن مهلت ما اساسنامه اصلاح می شد. خواسته‌ام این است که این نشست هم اندیشی به پیش مجمع عمومی تغییر نام دهد و بتوانیم برای انتخابات کمیته در زمان صرفه جویی کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز اظهار داشت: بهتر بود قبل از به اتمام رسیدن زمان تعیین شده از سوی کمیته بین المللی المپیک مجمع عمومی تشکیل می شد.