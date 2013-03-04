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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

رئیس فدراسیون تنیس روی میز:

بهتر بود مجمع عمومی کمیته بعد از المپیک برگزار می‌شد

بهتر بود مجمع عمومی کمیته بعد از المپیک برگزار می‌شد

رئیس فدراسیون تنیس روی میز درنشست هم اندیشی مجمع کمیته ملی المپیک گفت: بهتر بود که مجمع عمومی قبل از به اتمام رسیدن زمان مقرر کمیته بین المللی المپیک برگزار می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع پور رئیس فدراسیون تنیس روی میز در نشست هم اندیشی مجمع کمیته ملی المپیک تصریح کرد: نتایجی که ورزش ایران در سال 2012 به دست آورد ماحصل تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بود.

وی گفت: بهتر بود بعد از المپیک مجمع انتخاباتی برگزار می شود و یا در صورت اصلاح اساسنامه مجمعی فوق العاده همان زمان برگزار و تا قبل از به اتمام رسیدن مهلت ما اساسنامه اصلاح می شد. خواسته‌ام این است که این نشست هم اندیشی به پیش مجمع عمومی تغییر نام دهد و بتوانیم برای انتخابات کمیته در زمان صرفه جویی کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز اظهار داشت: بهتر بود قبل از به اتمام رسیدن زمان تعیین شده از سوی کمیته بین المللی المپیک مجمع عمومی تشکیل می شد.

کد مطلب 2011498

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