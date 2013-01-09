آلودگی هوا در بجنورد/ لطفا هوای ما را داشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، شاید در روزهایی که آلودگی بحران گونه تهران و دیگر شهرهای کشور به سرخط اخبار رسانه ها بدل شده است، کسی آنچنان به شهرهای کوچک تر و آلودگی فزاینده در این شهرها توجه نکند.
اما باید توجه داشت که آلودگی هوای برخی از شهرهای نه چندان بزرگ نیز به علت موقعیت استقرار شهری و یا میزان تردد خودروها و فعالیت صنایع آلاینده می تواند به همان اندازه شهرهای بزرگ برای سلامت شهروندان خطرناک باشد.
بجنورد؛ مرکز خراسان شمالی از جمله این شهرها محسوب می شود؛ شهری با جمعیت 214 هزار نفری که اتفاقا تمامی ویژگی های لازم برای آلوده شدن و تهدید سلامت شهروندان خود را دارد.
این شهر در داخل محیطی کاسه ای شکل قرار گرفته و اطراف آن را کوه های نسبتا بلندی تشکیل داده اند و همچنین تردد خودروها آن هم از نوع سنگین و فعالیت صنایع آلاینده نیز در این شهر به وفور مشاهده می شود.
چندی پیش رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر بجنورد با آلوده خواندن هوای این شهر به ویژه در پاییز و زمستان گفته بود که آلودگی هوای بجنورد کمتر از تهران و شهرهای آلوده نیست.
ابراهیم سیدی در این زمینه می گوید: شرایط آب و هوایی در پاییز و زمستان در این شهر به گونهای بوده که در پایین هوا سرد و بالا هوا گرم است و این عامل سبب پایداری هوا در شرایط آلودگی و اصطلاحا وارونگی هوا میشود.
وی می افزاید: بر اساس بررسیهای انجام شده 70 درصد آلودگی شهرهای آلوده مربوط به وسایل نقلیه، 20 درصد صنایع و 10 درصد نیز مربوط به سوخت منازل است.
سیدی تصریح می کند: در شهری چون بجنورد پیمودن یک کیلومتر مسافت توسط یک خودرو بنزینی معادل تولید 30 گرم گاز مونوکسیدکربن است، که این وضعیت سبب شده تا اثرات آن حداقل در تنفس 200 نفر اثر بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه در شهری چون بجنورد که در داخل محیط کاسهای شکل قرار داشته، باید هوای سالم برای تأمین سلامت شهروندان فراهم شود، می افزاید: طی سالهای اخیر با افزایش خودروها در بجنورد مواجه هستیم به گونهای که اکنون 70 درصد از جمعیت شهری دارای خودرو بوده و حتی برخی دو یا چند خودرو در اختیار دارند که این امر سبب افزایش آلودگی هوا میشود.
رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی بجنورد تاکید می کند: اگر در این زمینه از سوی دستگاههای مسئول تدبیر و برنامهریزی نشود، به طور حتم در آینده با مشکلات جدی در زمینه آلودگی هوای بجنورد مواجه خواهیم بود.
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