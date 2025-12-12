  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

خروش رودخانه صیدرمحله و پلرود در رودسر

خروش رودخانه صیدرمحله و پلرود در رودسر

رودسر- بارش شدید باران در رودسر موجب افزایش حجم آب رودخانه صیدر محله و پلرود رودسر شد.

دریافت 30 MB

فیلم: ابوالفضل شکری

کد خبر 6686392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • منوچهر کاظمی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 1
      پاسخ
      شما به این میگویید خروش؟؟؟ اینکه آب چشمه بود لابد شما خروش پلرود را ندیدید اینکه به این حجم آب بگویید خروش توهین به جغرافیای پارود است
      • Omid IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        واقعا خبر مسخره‌ای بود
    • آراد IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      انقد کم آبی بوده که به این میگین خروش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها