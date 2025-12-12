https://mehrnews.com/x39QQZ ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ کد خبر 6686392 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ خروش رودخانه صیدرمحله و پلرود در رودسر رودسر- بارش شدید باران در رودسر موجب افزایش حجم آب رودخانه صیدر محله و پلرود رودسر شد. دریافت 30 MB فیلم: ابوالفضل شکری کد خبر 6686392 کپی شد مطالب مرتبط تشدید سامانه بارشی در ۲۰ استان؛ هشدار بارشهای سیلآسا و کولاک برف بارش برف در روستای اره چاک اشکور بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در رودسر بارش شدید باران در شهر واجارگاه بارش برف در اشکورات رودسر آغاز شد برچسبها رودسر رودخانه بارش باران استان گیلان
نظر شما