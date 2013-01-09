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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

انفجار گاز یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت/ موج 20 متری انفجار

مدیر روابط عمومی اورژانس گفت: بر اثر انفجار در یک ساختمان مسکونی یک نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 9:52 شهروندان در تماس با مرکز اورژانس از انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی خبر دادند. بلافاصله تکنیسین های اورژانس به محل حادثه در خیابان پیروزی، پرستار شمالی اعزام شدند.  با حضور امدادگران مشخص شد انفجار به علت نشت گاز در یک ساختمان مسکونی رخ داده است که بر اثر این انفجار خودروی پرایدی که در داخل پارکینگ پارک بود به طول کامل تخریب شد.

به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران موج انفجار به حدی بود که یک دستگاه خودروی ون که در 20 متری محل انفجار پارک شده بود دچار خسارت شد.

عباسی افزود: بر اثر این انفجار  یک مرد 35ساله جان خود را از دست داد و سه مصدوم حادثه توسط آمبولانس به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شدند.  ضمن اینکه هم اکنون دو دستگاه آمبولانس همچنان در محل مستقر بوده و ماموران آتش نشانی نیز در محل حاضر هستند.

کد مطلب 1787195

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