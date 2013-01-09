تفکرات کامرون به اقتصاد انگلیس ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، روسای برخی از کمپانی های بزرگ انگلیس از جمله BT (یکی از شرکت های بزرگ مخابراتی ) و "ویرجین" (یک شرکت تلفن همراه) نامه سرگشاده ای را امضا کرده اند که در آن نسبت به تلاش برخی مقامات این کشور برای تغییر روابط لندن و اتحادیه اروپا هشدار داده اند.

قرار است که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، در اواخر ماه جاری میلادی در یک سخنرانی موضع لندن درخصوص روابط آتی داونینگ استریت با اتحادیه اروپا را بیان کند.

بعد از شکست مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی بحث هایی درخصوص لزوم خروج این کشور از اتحادیه بیان شد اما برخی از مقامات انگلیسی درباه ان هشدار داده اند.

تنش های موجود میان انگلیس و اتحادیه اروپا از زمان مطرح شدنِ بودجه آتی این اتحادیه و مطرح شدن مواردی چون افزایش سهم کشورهایی چون انگلیس، شکل گرفت.

