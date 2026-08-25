جلالی: حذف درمان مستقیم تأمین اجتماعی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر سهشنبه در آیین افتتاح درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شهرستان محلات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: عزت، شرف و بزرگی کنونی کشور مرهون خون شهداست و باید همواره یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بداریم و مسیر ترسیمشده از سوی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را ادامه دهیم.
وی افزود: مردم محلات در جنگ تحمیلی اخیر نیز شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب اسلامی کردند و وظیفه ماست همواره به یاد داشته باشیم چه کسانی برای امنیت و عزت کشور جان خود را فدا کردهاند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با قدردانی از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، تصریح کرد: یکی از درخواستهای مهم ما حفظ درمان مستقیم تأمین اجتماعی است، چراکه مراجعه بیمهشدگان به درمانگاهها و بیمارستانهای این سازمان و دریافت خدمات درمانی رایگان، از مزیتهای مهم بیمه تأمین اجتماعی محسوب میشود.
جلالی ادامه داد: در شرایطی که کشور با ناترازیها و مشکلات مالی مواجه است، باید تلاش شود در بخش درمان غیرمستقیم نیز پرداختیهای سازمان تأمین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد مناسبتر شود تا مردم بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری دریافت کنند.
وی با اشاره به ظرفیت شهرستانهای محلات و دلیجان در حوزه دندانپزشکی گفت: محلات یکی از قطبهای دندانپزشکی و دندانسازی کشور است و مردم از نقاط مختلف کشور، از جمله خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه و مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب، برای دریافت خدمات دندانپزشکی به محلات و دلیجان مراجعه میکنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید برای بهرهگیری از ظرفیت پزشکان طرحی در مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی نیز راهکاری در نظر گرفته شود.
جلالی افزود: آمادگی داریم با همراهی استاندار مرکزی و مجموعه مسئولان استان، این موضوع را در مرکز استان پیگیری کنیم تا زمینه ارتقای خدمات درمانی در شهرستان محلات فراهم شود.
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