پزشکیان: وحدت کشورهای اسلامی عامل برقراری امنیت و ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور بعد از ظهر امروز سه‌شنبه، در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای‌عالی قضایی جمهوری عراق و هیئت همراه، ضمن تشکر و قدردانی از ملت و دولت این کشور به‌پاس تمهید مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی شایسته از زائران حسینی در ایام اربعین، اظهار داشت: از حضور هیئت عراقی در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً خرسند هستم و امیدوارم این دیدار زمینه‌ساز توسعه و تقویت ارتباطات فرهنگی، تجاری و اقتصادی دو کشور شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای همسایه و مسلمان، تصریح کرد: ضرورت دارد ملت‌های اسلامی تعاملات فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، چرا که این همگرایی، عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه در برابر دشمنان مشترک از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به ذخایر و سرمایه‌های عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروت‌ها، به دنبال ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری برای تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش، تلاش برای برقراری عدالت در کشورهای اسلامی را عاملی برای کاهش مشکلات و اختلافات و افزایش روحیه همکاری‌های چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: همه باید بکوشند تا سوءتفاهم‌ها برطرف شده و بستر گسترش امنیت منطقه‌ای فراهم آید.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشکیل ائتلافی از کشورهای مسلمان در قالب امت واحده برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه، افزود: تمامی مسلمانان ساکن در غرب آسیا، بر اساس آیات قرآن، امت واحده هستند و الگوی رفتاری آنان باید بر مبنای تقوای الهی سنجیده شود. امیدوارم با تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، زمینه برای خروج آمریکا از منطقه فراهم شده و حاکمان کشورهای منطقه، الگویی بومی و پایدار از برقراری ثبات را مستقر کنند.

در بخش دیگری از این دیدار، فائق زیدان، رئیس شورای‌عالی قضایی عراق، با قدردانی از همراهی‌های شایسته و حمایت‌های پیوسته جمهوری اسلامی ایران از ملت و دولت عراق در ادوار مختلف تاریخ سیاسی این کشور، گفت: همراهی و همدلی بی‌بدیل ایران در مبارزه با تروریسم و گروهک داعش، با نقش‌آفرینی شهید حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مستشاری، نمونه‌ای بارز از این حمایت‌های راهبردی است.

رئیس شورای‌عالی قضایی عراق همچنین ضمن پاسداشت اقدامات جمهوری اسلامی در مهار تروریسم در منطقه، اظهار داشت: چنانچه طرح‌های مشترک فی‌مابین در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گام‌های اجرایی تبدیل شوند، دستاوردهای بزرگی در مسیر پیشرفت و موفقیت منطقه‌ای رقم خواهد خورد.

فائق زیدان گسترش روابط سیاسی و امنیتی را عاملی برای تقویت ثبات و تعاملات منطقه‌ای و مهار رژیم صهیونیستی دانست و بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تأکید کرد.

فائق زیدان با اشاره به ذخایر فراوان منطقه تصریح کرد: توسعه روابط بین‌المللی و چندجانبه، تمام کشورهای منطقه را از منافع آن بهره‌مند خواهد ساخت؛ عراق خواستار همکاری‌های اقتصادی ویژه با محوریت جمهوری اسلامی ایران است و آمادگی خود را برای تعمیق این همکاری‌ها اعلام می‌دارد.