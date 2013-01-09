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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

تصویب قانون افزایش حقوق کارمندان بهزیستی در مجلس

تصویب قانون افزایش حقوق کارمندان بهزیستی در مجلس

مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی از تصویب قانون اختصاص مزایای خاص و فوق العاده به کارکنان بهزیستی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد.

مهدی زهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این قانون همچنین در کارگروه برنامه و بودجه مجلس نیز تصویب شد.

وی با بیان اینکه قانون مزایای فوق العاده خاص کارکنان سازمان بهزیستی کشور پیش از این در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده بود، اظهار داشت: بر این اساس حقوق کارکنان بهزیستی همانند کارکنان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران افزایش می یابد.
 
این مقام مسئول در توضیح قانون مزایای فوق العاده خاص ویژه کارکنان سازمان بهزیستی یادآور شد سال گذشته نمایندگان مجلس قانون استفاده از مزایای خاص را برای کارکنان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون در قالب طرح به منظور بررسی در مجلس ارایه کردند.
 
زهرایی ادامه داد: بر این اساس نمایندگان مجلس طرح تسری قانون مزایای فوق العاده خاص کارکنان سازمان های یادشده را برای کارکنان سازمان بهزیستی نیز تصویب کردند.
 
وی با بیان اینکه کارکنان سازمان بهزیستی در شرایط سختی مشغول به کار هستند، خاطر نشان کرد: براساس این طرح، دریافتی کارکنان این سازمان هم سطح کارکنان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران خواهد شد.
کد مطلب 1787447

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