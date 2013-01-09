کشف 590 راس احشام قاچاق در هرمزگان/آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان از کشف 590 راس احشام قاچاق و توقیف شش دستگاه خودرو در هرمزگان خبر داد.

سرهنگ سید حسین اصلحی در تشریح این خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان روز گذشته حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به شش دستگاه خودرو مشکوک و آنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان افزود: ماموران در بازرسی از خودروها 590 رأس احشام قاچاق کشف و در این راستا 9 نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ اصلحی یادآور شد: احشام قاچاق مکشوفه به همراه خودروها به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف 439 کیلو انواع مواد مخدر در هرمزگان

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف 439 کیلو و 800 گرم انواع مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در هرمزگان خبر داد.

سرهنگ احمد دادستانی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان بشاگرد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از تردد اشرار مسلح مطلع و به محل اعزام شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان افزود: در یک درگیری مسلحانه قاچاقچیان با رها نمودن محموله مواد مخدر با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و سپس مأموران در بازرسی از محل 272 کیلو و 200 گرم حشیش کشف کردند.

سرهنگ دادستانی یادآور شد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز طی عملیاتی دیگر در یوم جاری با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی محل دپو موادمخدر را شناسایی و به محل اعزام که مقدار 167 کیلو 700 گرم تریاک کشف و تلاش آنان جهت شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

این مقام انتظامی هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردمی با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه حمل و توزیع مواد مخدر از طریق تلفن فوریتهای پلیسی 110 اطلاع، تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام گردد.

کشف 45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو خودرو در بندرعباس

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف 45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو تانکر نفتکش در شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالحسین بسطامی در تشریح این خبر گفت: مأموران یکی از پاسگاههای ایست و بازرسی شهرستان روز گذشته در حین کنترل خودرو های عبوری به دو دستگاه کامیون تانکر نفتکش مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ابتدا رانندگان با ارائه مدارک جعلی قصد گمراه نمودن مأموران را داشتند که پس از بررسی محتویات تانکر، 45 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس خاطرنشان کرد: در این راستا دو نفر دستگیر و به همراه سوخت های مکشوفه و خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان انتقال و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق موتور سیکلت در شهرستان حاجی آباد

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد از شناسایی و دستگیری یک نفر سارق موتور سیکلت و کشف 20 دستگاه موتورسیکلت مسروقه در شهرستان خبر داد.

سرهنگ ناصر آبزن در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان در پی وقوع چندین فقره سرقت موتور سیکلت و متواری شدن سارق یا سارقان، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پر تلاش شهرستان با انجام گشت زنی محسوس و غیرمحسوس و بهره گیری از شیوه های پلیسی نهایتاً یکی از سارقان سابقه دار شناسایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه در شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی حاجی آباد خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی انتقال که ابتدا منکر جرم ارتکابی شده و پس از مواجه شدن با دلایل و مدارک کافی لب به اعتراف گشوده و به سرقت 20 دستگاه موتور سیکلت در سطح شهرستان و فروش آنها به مبلغ هریک 50 الی 60 هزارتومان به مالخرهای اموال مسروقه و همچنین سرقت 20 دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر بندرعباس اعتراف کرد.

سرهنگ آبزن تصریح کرد: متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی وسپس با قرار مناسب روانه زندان شد.

پلمپ 24 واحد صنفی متخلف در بندرعباس

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از شناسایی و پلمپ 24 واحد صنفی متخلف در شهرستان بندرعباس خبر داد.

سرهنگ بهرام عزیزی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با هدف برخورد با واحدهای صنفی گرانفروش و کم فروش، طرح مشترک نظارتی و کنترلی صنوف را در سطح شهر بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح 65 واحد صنفی در رسته های مختلف در سطح بازار و مجتمع های تجاری به صورت محسوس و نامحسوس بازدید و 24 واحد صنفی بدلیل تخلف گرانفروشی شناسایی و پلمپ و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان با اشاره بر استمرار اجرای طرح های مشترک نظارتی و کنترلی، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس و دیگر دستگاه های نظارتی در اجرای پاکسازی صنوف متخلف، قدردانی و برهمکاری بیش از پیش آنان تأکید کرد.

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد به بیش از هزار نفر در هرمزگان

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان از آموزش همگانی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد به هزار و 120 نفر از اقشار مختلف مردم در استان هرمزگان خبر داد.

سرهنگ سید احمد خدایی در این رابطه اظهار داشت: در راستای آموزش همگانی و آگاهسازی عموم مردم بویژه جوانان، نوجوانان و خانواده ها در خصوص اعتیاد و عواقب سوء و ناگوار مصرف موادمخدر، کارشناس مبارزه با موادمخدر استان در هفته گذشته در سه کارگاه آموزشی در شهرهای بندرعباس و حاجی آباد با حضور والدین اولیا و مربیان و دانش آموزان برگزار کرد.

وی افزود: سرگرد حسین حمزه ای کارشناس اجتماعی و آموزش همگانی مبارزه با موادمخدر استان در این رابطه به مدت 9 ساعت با بررسی علل و عوامل گرایش به مصرف موادمخدر، به 1120 نفر از اولیاء مربیان و خانواده ها ضمن آشنایی با انواع موادمخدر صنعتی و سنتی، راهکارهای قطع مصرف موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد را آموزش دادند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان خاطرنشان کرد: خانواده ها و مسئولان حاضر در جلسات آموزشی سوالات و ابهامات ذهنی خود را مطرح و کارشناس موادمخدر استان با متانت و سعه صدر پاسخ های لازم را ارائه نمود.

سرهنگ خدایی در پایان یادآور شد جلسات آموزش همگانی اقشار مختلف مردم، جوانان و نوجوانان به صورت برنامه زمانبندی شده و در طول سال توسط کارشناسان موادمخدر استان تشکیل می شود.