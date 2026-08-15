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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

زمین‌گیر شدن سوداگر مرگ با ۴۹ کیلو شیشه در بندرعباس

زمین‌گیر شدن سوداگر مرگ با ۴۹ کیلو شیشه در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف ۴۹ کیلو و۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه طی یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بندرعباس با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، از قصد انتقال یک محموله موادمخدر از شهرستان میناب مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع، مأموران ضمن هماهنگی قضایی، با تشکیل تیم عملیاتی و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات این شهرستان، به محل تردد احتمالی قاچاقچیان در محور بندرعباس اعزام شدند.

سرهنگ مرادی اظهار کرد: مأموران پس از چند ساعت گشتزنی و تعقیب و مراقبت، نهایتاً به یکدستگاه خودرو سواری پژوپارس مشکوک شده ودستور توقف دادند که راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده، اقدام به فرار کرد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: پس از تعقیب و گریز طولانی، در یک عملیات ضربتی و هماهنگ، خودرو متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۴۹کیلو و۸۰۰ گرم موادمخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس در پایان تصریح کرد: در این عملیات، یک قاچاقچی مواد و سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6917389

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