به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بندرعباس با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، از قصد انتقال یک محموله موادمخدر از شهرستان میناب مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع، مأموران ضمن هماهنگی قضایی، با تشکیل تیم عملیاتی و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات این شهرستان، به محل تردد احتمالی قاچاقچیان در محور بندرعباس اعزام شدند.

سرهنگ مرادی اظهار کرد: مأموران پس از چند ساعت گشتزنی و تعقیب و مراقبت، نهایتاً به یکدستگاه خودرو سواری پژوپارس مشکوک شده ودستور توقف دادند که راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده، اقدام به فرار کرد.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: پس از تعقیب و گریز طولانی، در یک عملیات ضربتی و هماهنگ، خودرو متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۴۹کیلو و۸۰۰ گرم موادمخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس در پایان تصریح کرد: در این عملیات، یک قاچاقچی مواد و سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.