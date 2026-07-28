کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری سارق خودرو در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان حاجی‌آباد پس از اعلام یک مورد سرقت خودرو از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله طرح مهار در محورهای مواصلاتی و مبادی خروجی شهرستان اجرا شد و در کمتر از سه ساعت از وقوع سرقت خودروی مورد نظر در یکی از مبادی خروجی شهرستان شناسایی و در یک عملیات ضربتی و هماهنگ متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، بیان کرد: در این عملیات خودروی سرقتی کشف و سارق نیز دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ نظری با تأکید بر تداوم گشت‌های هدفمند و هوشمند پلیس در حوزه استحفاظی با هدف پیشگیری از وقوع سرقت، خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان وسایل نقلیه از اولویت‌های مهم پلیس در راستای حفظ و ارتقای امنیت عمومی است.

وی همچنین از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا با شناسایی یک بارانداز و محل دپوی سوخت سه دستگاه کامیون تریلی و یک دستگاه وانت نیسان فعال در قاچاق سوخت را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، افزود: مأموران در بازرسی از این محل ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند و همچنین تعدادی مخزن بزرگ فلزی و پلاستیکی حاوی و آغشته به سوخت را امحا کردند.

وی تصریح کرد: در این عملیات دو نفر از عاملان فعال در قاچاق سوخت نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ نظری ارزش سوخت کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپو یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.