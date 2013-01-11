به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مراد کاظمی عصر پنجشنبه در یادواره شهدای باب منیر شهرستان دشتی به ارزش و مقام بالای شهدا اشاره کرد و اظهار داشت: شهدا ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و خدمت به خانواده‌های آنها افتخاری برای تمامی مسئولان نظام است.

وی در ادامه به تشریح افتخارات رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس پرداخت و خاطرنشان ساخت: شهدا همیشه حاضر هستند و آثار و برکات آنها در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه دشتی تاکید کرد: برگزاری یادواره‌های مختلف را در شهرها، بخش‌ها و روستاهای شهرستان دشتی در دست اجرا داریم و همدلی و همکاری مسئولان مختلف می‌تواند باعث اجرای بهتر برنامه‌ها و در نتیجه اثرگذاری صحیح فرهنگ شهادت در جامعه باشد.

کاظمی تصریح کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا می‌تواند در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تاثیرگذار باشد و تلاش داریم با برگزاری با کیفیت این یادواره‌های در راستای شناساندن ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا و دفاع مقدس به نسل جوان گام برداریم.

وی ادامه داد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نیاز داریم تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه بسط دهیم و یادواره شهدا گامی موثر در این راستا است.

در ادامه این مراسم مداحان اهل البیت(ع) به مداحی و حاضرین به عزاداری در یاد و خاطره شهدا و ایام ماه صفر پرداختند.

همچنین مستندی تصویری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تشییع پیکر مطهر شهیدان توسط بسیجیان پایگاه مقاومت قمربنی هاشم(ع) باب منیر پخش شد.

جمعی از اهالی روستاها، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان شهرستان دشتی، دهقایدی معاون فرماندار دشتستان، موسوی فرمانده حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف برازجان، دانایی‌فرد بخشدار مرکزی برازجان، محمدی‌نیا امام جمعه کاکی و هاشمی فرماندار شهرستان دشتی نیز در این مراسم معنوی و روحانی حضور داشتند.