به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح یکشنبه در نشست شورای اداری بخش ارم با تبریک ایام و قدردانی از همراهی مجموعه مدیران بخش، سه شعار کلیدی دولت یعنی وفاق ملی، خدمت بی‌منت و عدالت سرزمینی و محرومیت‌زدایی را نقشه راه خدمت‌رسانی در بخش ارم دانست.

وی اظهار کرد: تنها با وحدت کلمه، کار جهادی و توزیع عادلانه منابع و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار می‌توانیم رضایت مردم شریف بخش ارم را جلب کنیم. از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم این سه اصل را سرلوحه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود قرار دهند.

آماده‌سازی مساجد و تکایا برای دهه محرم و تشییع امام شهید

بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن دهه اول محرم و تقارن پرمعنای آن با مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه زکیه)، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و آبرومندانه تأکید کرد.

وی گفت: مساجد و تکایای ما در سراسر بخش باید برای میزبانی از عزاداران و عاشقان اهل بیت (ع) در این ایام خاص، به بهترین شکل آماده شوند. همراهی مردم در تشییع پیکر امام شهیدمان و اقامه عزا برای سرور و سالار شهیدان، برگ زرین دیگری از بصیرت و دلدادگی مردم این خطه به انقلاب و ولایت خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مراسم فرصتی بی‌نظیر برای تبیین معارف ناب اسلامی است، افزود: باید در برنامه‌های ایام محرم و حاشیه مراسم تشییع، بر تداوم راه اهل بیت عصمت و طهارت و ترویج اسلام ناب محمدی که اساس حرکت امامین انقلاب اسلامی بوده است، تأکید ویژه‌ای صورت گیرد. ابعاد شخصیتی، فکری و جهادی این بزرگواران باید برای نسل جوان به درستی تبیین و تشریح شود.

جعفری در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط چهره‌به‌چهره با آحاد جامعه تصریح کرد: تداوم حضور مسئولان ادارات، دهیاری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی در تجمعات مردمی، به‌ویژه در برنامه‌های معنوی چون نماز جمعه، مراسم عزاداری و راهپیمایی‌ها، یک ضرورت است. این حضور نه‌تنها موجب دلگرمی مردم، بلکه زمینه‌ساز درک مستقیم مسائل و مشکلات آنان خواهد بود.

گرامیداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی

بخشدار ارم ضمن گرامیداشت دهه پربرکت امامت و ولایت و میلاد مسعود حضرت امام موسی کاظم (ع) ، به نقش تاریخی آن امام همام در استمرار دینداری، مبارزه با انحرافات و تعمیق فرهنگ تشیع در ایران اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: سیره صبر و مقاومت امام هفتم، الگویی بی‌بدیل برای ملت ایران در گذر از تمامی بحران‌ها و سختی‌هاست.

جعفری با تسلیت این ایام، ۱۵ خرداد را نقطه عطف مبارزات ملت ایران و طلیعه نهضت اسلامی خواند.

در بخش پایانی این نشست و با حضور سرهنگ ستار یحیایی، جانشین محترم سپاه جوادالائمه (ع) شهرستان دشتستان، سید حسین جعفری با حکمی به‌عنوان «رئیس ستاد یادواره شهدای بخش ارم و ستاد یادواره سرداران و ۶۹۰ شهید سرافراز شهرستان دشتستان» منصوب و معرفی شد.

سرهنگ یحیایی در این مراسم، ضمن اهدای حکم، برای بخشدار ارم در این مسئولیت خطیر و معنوی آرزوی توفیق کرد و بر حمایت همه‌جانبه سپاه و بسیج برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این یادواره به‌عنوان اقدامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید نمود.

بخشدار ارم نیز ضمن قبول این مأموریت، بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های بخشداری و سایر نهادها برای برگزاری یادواره‌ای در خور شأن شهدای گران‌قدر تأکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای اداری با گرامیداشت سی و هفتمین سالروز رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و یوم‌الله قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب داشتند.