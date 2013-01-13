به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه سرمربی تیم کشتی آزاد ثامن الحجج سبزوار که بعد از کسب دومین عنوان قهرمانی در لیگ برتر در گفتگوی تلفنی با برنامه ورزش از نگاه دو شرکت کرده بود صراحتا اعلام کرد: مسئولان باشگاه ثامن الحجج با توجه به وضعیت کنونی فدراسیون کشتی و مشکلات عدیده این رشته، تمایل چندانی برای حضور در لیگ فرنگی ندارند!

به گفته کاوه تا زمانی که شرایط حاکم بر رقابتهای لیگ همانی باشد که در لیگ برتر کشتی آزاد شاهد آن بودیم، ثامنی ها در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی سرمایه گذاری و شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود رقابتهای لیگ کشتی فرنگی امسال بصورت گروهی و با حضور 6 تیم از روز پنجشنبه 28 دیماه آغاز خواهد شد که خبر انصراف شفاهی ثامنی ها، برگزاری این رقابتها را در هاله ای ابهام فرو برد.

پیش از این متولیان باشگاه فولاد سپاهان اصفهان و همچنین پرسپولیس جویبار نیز با توجه به اتفاقات فینال لیگ برتر کشتی آزاد اعلام کرده بودند تمایلی به حضور در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر تهدید به عدم حضور این سه تیم از رقابتهای لیگ کشتی فرنگی عملی شود، تنها سه تیم هیات کشتی فارس، هیات کشتی خوزستان و صبای قم باقی خواهند ماند که طبیعتا برگزاری لیگ، تنها با سه تیم، ناممکن و غیر منطقی است!