ارسال گزارش مصور درباره وضعیت سازه های آبی شوشتر به یونسکو

امین محمودزاده، مدیر پایگاه جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر به خبرنگار مهر گفت: هر از چند گاهی گزارش های ادواری را درباره سازه های آبی شوشتر به سازمان جهانی یونسکو ارسال می کنیم اما این بار قصد داریم جدا از این مسئله، به سوالات آنها درباره وضعیت کنونی پایگاه ، حل مشکلات پس از بارندگی ها و ریزش بخش هایی از اجزای تشکیل دهنده سازه ها پاسخ دهیم.

مدیر پایگاه جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر گفت: در این نامه به همکاری میان دو ارگان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی اشاره می شود چرا که همکاری بین این دو ارگان باعث حفاظت مناسب تر از این سازه های جهانی شده است.

وی، زمان ارسال این نامه را منوط به هماهنگی با معاونت سازمان میراث فرهنگی دانست.

در چند سال اخیر بارندگی ها و مشکلات ناشی از تردد در بخش هایی از پل های مربوط به سازه های آبی شوشتر باعث شده است تا کارشناسان میراث جهانی در یونسکو خواستار توضیح متولیان میراث فرهنگی در ایران درباره وضعیت این سازه ها شوند.