هدفم درخشش در جام جهانی کشتی فرنگی است

هادی علیزاده پورنیا در حالی که در حال حاضر همراه با سایر ملی‌پوشان در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان شرکت می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بازی‌های لیگ برتر کشتی فرنگی از این هفته شروع می شود و سعی می کنم با تمام قدرت در لیگ برتر به روی تشک بروم.



وی که در سال گذشته میلادی موفق به کسب پنج مدال ارزشمند از میادین مهم برون مرزی شد، ادامه داد: بعد از کسب سه مدال طلای جهانی و دو نشان برنز بین المللی انشاءالله مهمترین هدف من این است که موفقیت های خود در سال 2013 را از جام جهانی کشتی فرنگی آغاز کنم.



ملی‌پوش کشتی فرنگی قم در ادامه به اردوی تیم ملی اشاره کرد و بیان داشت: این تاخیرهایی که در برگزاری اردوی تیم ملی به وجود آمد هرگز در روحیه و انگیزه کشتی گیران کشورمان برای حضور پرقدرت در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی تاثیر منفی نخواهد داشت.



علیزاده پورنیا بیان داشت:‌ همانطور که می‌دانید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان سال جدید میلادی را با حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی آغاز کند، بنابراین مربیان پر تلاش تیم ملی در نظر دارند با برگزاری منظم اردوهای تدارکاتی مناسب، تیم ملی را با بهترین شرایط به این رقابت ها بفرستند.



وی عنوان کرد:‌ البته پیش از رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی قرار بود یکی دو تورنمنت بین المللی از جمله مسابقات نهمین دوره بین المللی جام یادگار امام در شهر مقدس قم نیز برگزار شود که این رقابت ها لغو به اردیبهشت ماه موکول شد و بنابراین باید در تمرینات خود را آماده جام جهانی کنیم.



کشتی گیر ملی پوش وزن 74 کیلوگرم قم در تیم ملی تاکید کرد: هدف من است که با آمادگی خوبی که برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور کسب کرده ام،‌ بهترین کشتی هایم را در جام جهانی کشتی فرنگی برای تیم ملی انجام دهم.



وی که یکی از نفرات ترکیب اصلی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در جام جهانی کشتی فرنگی سال 2012 در سارانسک روسیه بود، تصریح کرد: در آن رقابت ها برای اولین بار حضور در جام جهانی را تجربه می کردم و خوشحالم که در اولین حضور با تیم ملی به مدال طلا رسیدم، حالا انگیزه ام این است که با شکست رقبای خود تاثیر مثبتی در قهرمانی دوباره تیم ملی داشته باشم.



