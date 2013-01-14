اهالی شهر فرخشهر تبدیل فرخ شهر به بخش را خواستار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت بسیار زیاد مردم شهر فرخ شهر و تعدادی از مردم روستای ایرانچه، دهستان دستگرد امامزاده و ... بعداز ظهر دوشنبه با ایجاد گردهمایی در ورودی شهر فرخ شهر جلوی مرکز آموزشی تربیت معلم شهر فرخ شهر از مسئولان استان خواستار تبدیل شهر فرخ شهر به بخش شدند.

نماینده مردم شهرفرخ شهر در این گردهمایی با اشاره به تاریخ شهر و رشادتهای جوانان این شهر در دفاع مقدس اظهار داشت: مردم این شهر یک خواسته کوچک دارند و خواسته آنها تبدیل شهر فرخ شهر به بخش است.

وی ادامه داد: شهر فرخ شهر در یک عملیات فقط18 شهید داشته است.

کریمنژاد ادامه داد: شهر فرخ شهر اولین شهر استان چهارمحال و بختیاری از نظر وسعت است.

وی عنوان کرد: ما تاکنون با مسئولان استان جلسات بسیاری برگزار کرده ایم اما در این خصوص نتیجه ای نگرفته ایم.

وی گفت: در آخرین جلسه ای که با استاندار استان (جلسه امروز) داشته ایم استاندار گفته است که من بخش مرکزی(بخش مرکزی شهرکرد) را به فرخ شهر آورده ام.

وی ادامه داد: ما به استاندار و مسئولان می گوییم که این بخش نیست و این یک تابلو است که رویش نوشته شده است بخش فرخ شهر.

وی گفت: بخشدار مرکزی را به شهرفرخ شهرآورده اند و اجاره محل آن را به ما تحمیل کرده اند، اگر واقعا این بخشداری است چرا ما باید هزینه هایش را بدهیم.

وی ادامه داد: ای مردم اگر با هم باشیم و اگراتحاد داشته باشیم به مطالباتمان خواهیم رسید.

وی اذعان داشت: ما با استعانت از خداوند متعال و معصومین و تاسی از مقام معظم رهبری خواستار عدالت هستیم و ما هیچ هدفی جز مطالبه بخشداری نداریم.

فرماندار شهرکرد با حضور درگردهمایی مردم فرخ شهر در جمع مردم با تبریک ایام ربیع الاول، اظهار داشت: من آمده ام به اینجا با هدف احترام به مردم فرخ شهر.

کاظمی بیان داشت: هنگامی که شنیدم جمع مردم فرخ شهرعلنی است امده ام که یک سلامی داشته باشم.

وی گفت: بنده مدت کوتاهی است که مسئولیت فرمانداری شهرستان را دارم و تلاش کرده ام که ارادت و علاقه خود رابه فرخ شهر نشان دهم.

کاظمی گفت: من به عنوان نماینده مجموعه استانداری و وزارت کشور در این گردهمایی شرکت کرده ام و قول می دهم مطالبات شمارا به استاندار و مسئولان وزارت کشور برسانم.

وی بیان داشت: ما از همین امروز، فردا برگزاری آمادگی برگزاری جلسات با نماینده های شما عزیزان را داریم و در این خصوص به بحث و برسی راهکارها می پردازیم.

وی اذعان داشت: من مطالبه شما عزیزان را تا وزارت کشور شخصا پیگیری می کنم.

پرویز شاهقلیان رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر نیز در پایان این گردهمایی اظهار داشت: اینطور نیست که ما به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر فرخ شهر در کنار مردم نیستیم بلکه ما در کنار مردم هستیم و متن استعفای خود را تهیه کرده ایم و آماده تقدیم به فرمانداری و استانداری را داریم فقط به خاطر اینکه خواسته بر حق اهالی شهرمان محقق شود.

درپایان برنامه قطع نامه اهالی شهر فرخ شهر درشش بند خوانده شد.