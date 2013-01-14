زیرساختهای لازم در منطقه ویژه اقتصادی ازنا ایجاد شد

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته زیرساختهای مناسب در منطقه ویژه اقتصادی ازنا ایجاد شده است.

وی بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پروژه آسفالت و روسازی توپکا منطقه ویژه ازنا برای استفاده صاحبان صنایع به طور کامل انجام شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی ازنا با مساحت 333 هکتار دارای امکانات زیربنایی اعم از شبکه گاز، شبکه جمع آوری آبهای سطحی، ساختمان گمرک، جاده حراستی، سیستم مونیتورینگ، شبکه روشنایی معابر، فیبر نوری و ارتباط تلفنی است.

محمدی افزود: در این منطقه 15 واحد صنعتی در زمینه های مختلف شیمیایی، نساجی، فلزی، کانی غیر فلزی و داروهای انسانی و دامی و ... به صورت فعال مشغول به کار هستند

وی بیان داشت : یکی از این واحدهای صنعتی کارخانه بایر افلاک است که جزء طرحهای مهر ماندگار و یکی از بزرگترین کارخانه های جهان در تولید داروی انسانی و دامی بوده که در فاز اول تولید داروی انسانی با پیشرفت فیزیکی 97 درصد در دهه مبارک فجر سالجاری افتتاح می شود.