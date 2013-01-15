پرونده کوه "سبلان" به یونسکو ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی صبح سه شنبه در جلسه بررسی آثار ثبتی استان در فهرست ملی و جهانی تصریح کرد: با توجه به اظهارات اخیر مبنی بر ثبت جهانی این کوه به عنوان اثر شاخص اردبیل و یک استان دیگر، پرونده کامل مشخصات آن در اختیار یونسکو قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این پرونده می تواند مالکیت مادی و معنوی این کوه به استان اردبیل را اثبات کند، اضافه کرد: در پی بررسی کارشناسان بزودی روند ثبت جهانی این کوه انجام خواهد شد.

ندایی تاکید کرد: اردبیل مجموعه عظیمی از ذخایر باستانی، تاریخی و معنوی است که در تمامی حوزه های فرهنگ، تاریخ و هنر آثاری را در حد ثبت ملی دارا است.

به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در حال حاضر 860 اثر از آثار اردبیل در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی با یادآوری ثبت پنج عصر عاشورایی اردبیل طی ماه گذشته اضافه کرد: پرونده 20 اثر دیگر نیز در حال بررسی و در مرحله ثبت ملی است.

ندایی معتقد است ثبت ملی آثار می تواند زمینه حفظ و نگه داری اثر را با جذب اعتبارات ملی افزایش دهد.