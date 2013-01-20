حمایت 3وزارتخانه از طرح لباس "پرنیان"/ استقرار 5ساله طرح در دانشگاهها

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح لباس " پرنیان " ویژه دانشگاهیان، اظهار داشت: برای اجرایی شدن طرح پرنیان، نیاز بود تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های علوم، ارشاد و کشور به منظور حمایت از این طرح منعقد شود.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور تنها منوط به طرح پرنیان نیست، ادامه داد: با امضای این تفاهم میان سه وزارتخانه مذکور، تکالیفی در زمینه طراحی مد و لباس به عهده وزارتخانه های علوم و ارشاد نهاده می شود.

امضای تفاهم نامه فرعی با دانشگاهها

مشاور معاون امور هنری وزارت ارشاد با این حال اقدامات را تنها منوط به امضای این تفاهم نامه ندانست و به تفاهم نامه فرعی دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه فرعی دیگری را بین دانشگاههای مجری و بنیاد ملی مد و لباس تهیه و در این زمینه آمادگی خود را جهت امضای آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کردیم.

به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد، نخستین دانشگاه، الزهرا ( س ) است که آماده انعقاد این تفاهم نامه با بنیاد مذکور است و به این منظور پیش نویس تفاهم نامه نیز آماده تهیه شد که به زودی امضا خواهد شد.

وی تاکید کرد هر دانشگاهی که قصد ادامه این فعالیت را دارد باید با بنیاد ملی مد و لباس تفاهم نامه ای امضا کند.

تایید مکان راه اندازی " پرنیان "

قبادی همچنین خبر از بازدید مدیر عال بنیاد ملی مد و لباس از مکان ویژه ای که دانشگاه الزهرا ( س ) برای طرح پرنیان در نظر گرفته، داد و افزود: مکان مذکور از سوی بنیاد مناسب اعلام و تاکید شد که نمایشگاه پرنیان در دانشگاه محل راه اندازی به مدت 5 سال پایداری و استقرار داشته باشد تا اثرات خود را در زمان مناسب بگذارد.

5 ساله بودن طرح در دانشگاه

وی در عین حال خاطر نشان کرد: پس از پایان 5 سال، قرار نیست طرح پرنیان تداوم نداشته باشد و ادامه این طرح هم باید پس از طی زمان مذکور صورت گیرد.

وضعیت بودجه " پرنیان "

مشاور معاون امور هنری وزارت ارشاد، درباره بودجه حمایتی طرح پرنیان، با بیان اینکه هنوز بودجه مستقلی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: با این حال معاونت امور هنری وزارت ارشاد، با توجه به اهمیت موضوع همواره بودجه هایی را به این امر اختصاص داده و با امضای تفاهم نامه میان سه وزارتخانه علوم، ارشاد و کشور حمایت سه جانبه ای از طرح پرنیان صورت خواهد گرفت.