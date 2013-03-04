  1. حوزه و دانشگاه
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۰

یک مقام مسئول در وزارت علوم؛

حضور 44 دانشگاه در نمایشگاه مد و لباس/ آخرین وضعیت ژورنال دانشجویی

حضور 44 دانشگاه در نمایشگاه مد و لباس/ آخرین وضعیت ژورنال دانشجویی

مدیر گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم از استقبال چشمگیر دانشگاهها به منظور شرکت در دومین جشنواره مد و لباس فجر خبر داد.

فاطمه بلغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از میان 45 دانشگاه که متقاضی شرکت در دومین نمایشگاه مد و لباس فجر بودند، 44 دانشگاه در این نمایشگاه حضور یافته اند و دانشگاهها از سایر بخشهای دیگر فعالتر در این نمایشگاه حاضر شده اند.

وی در این باره گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای بیشترین سهم را از میان سایر دانشگاهها در ارائه لباس به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول وزارت علوم با بیان اینکه لباسهای حاضر در بخش دانشگاهی نمایشگاه مد و لباس فجر شامل لباسهای بومی و محلی هم می شوند، خاطرنشان کرد: بخشی از لباسهای حاضر در نمایشگاه پس از داوری و ارائه امتیاز لازم در ژورنال طرح پرنیا و در مکانهایی که دانشگاهها برای ارائه این طرح آماده خواهند کرد به نمایش گذاشته خواهد شد.

بلغانی در ادامه اعلام کرد که بخش کوچکی از لباسهای دانشجویی حاضر در نمایشگاه مد و لباس فجر برای فروش عرضه شده اند، از سوی دیگر لباسهایی که حائز بهترین امتیاز می شوند برای فروش عرضه خواهند شد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت لباس دانشجویی پرنیا در دانشگاهها، گفت: نخستین دانشگاه پیشگام در این خصوص دانشگاه الزهرا(س) است که دبیرخانه منطقه یک در استان تهران را بر عهده دارد و هم اکنون در مراحل طراحی مکان ارائه ژورنال پرنیا قرار دارد.

به گفته بلغانی، تاکنون حدود 50 تا 60 دانشگاه استان تهران و برخی شهرستانها برای اختصاص این مکانها برای ارائه لباسهای دانشجویی اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 2010764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها