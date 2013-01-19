تیموشنکو به اتهام قتل محاکمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "یولیا تیموشنکو" که در حال گذراندن دوران محکومیت 7 ساله خود است، با اتهام قتل مواجه است.

به گفته "ویکتور پشونکا" دادستان کل اوکراین تیموشنکو متهم است در سال 1996 و در زمان نخست وزیری اش، طرح قتل "یوگن شچربان" نماینده پارلمان را برنامه ریزی کرده است.

بنا بر اعلام دادستانی کل، نخست وزیر پیشین اوکراین این طرح را با همکاری "پاولو لازارنکو" سلف خود، به اجرا گذاشته است. این در حالی است که در صورت اثبات اتهام تیموشنکو، وی به حبس ابد محکوم خواهد شد.

بر این اساس زمانی که نماینده پیشین پارلمان اوکراین به همراه همسرش در فرودگاه شهر شرقی دونسک هدف گلوله قرار گرفت، زمزمه هایی مبنی بر مداخله تیموشنکو در این سوء قصد بر سر زبان ها افتاد.

گفتنی است رهبر مخالفان دولت اوکراین ماه گذشته آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2015 این کشور اعلام کرد.