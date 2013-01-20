به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهر، لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور چهارشنبه هفته گذشته پس از آنکه رئیس جمهور در مجلس سخنرانی کرد و نتوانست برای شنیدن نظرات نمایندگان در صحن مجلس بماند در نامه ای به هیات رئیسه از نمایندگان مجلس برای حضور در نشست مشترک با رئیس جمهور و اعضای کابینه دعوت کرد تا سه شنبه در نهاد ریاست جمهوری حضور یابند.

هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این نامه اعلام کرد که رئیس مجلس در سفر خارج از کشور خواهد بود و حضور ندارد. به دنبال این موضوع مسئولان نهاد ریاست جمهوری تصمیم گرفتند این جلسه برپا شود. بنابراین به تک تک نمایندگان دعوتنامه صادر شد تا در جلسه با حضور رئیس جمهور شرکت کنند.

متن نامه فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور به نمایندگان برای دعوت از آنان برای شرکت در جلسه مشترک به این شرح است:

پیرو جلسه روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 و قول رئیس جمهور مبنی بر شنیدن دیدگاه ها و نظرات نمایندگان محترم، این معاونت، طی نامه شماره 211183 مورخ 27/10/91 از طریق هیات رئیسه مجلس ، اقدام به دعوت عام نمایندگان نمود.

پیرو هماهنگی قبلی مبنی بر استمرار نشست های ماهانه نمایندگان به رئیس جمهور، ایشان روز سه شنبه 3/11/1391، ساعت 18 الی 20:30 میزبان جنابعالی خواهند بود. موجب امتنان است دعوت ایشان را پذیرفته و شاهد حضور پرخیر و برکت حضرتعالی باشیم.

لازم به ذکر است طی نامه شماره 195230 مورخ 6/10/91 از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست نشست مشترک به میزبانی مجلس محترم به عمل آمده است که در صورت اعلام آمادگی، رئیس جمهور و اعضای هیات دولت فعالانه شرکت خواهند کرد.

مکان: سالن شهید بهشتی، نهاد ریاست جمهوری

لطف الله فروزنده دهکردی