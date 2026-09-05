نیجر فرانسه را به دست داشتن در کودتای نافرجام متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات نیجر روز گذشته فرانسه را متهم کردند که نظامیان کودتاچی در این کشور را برای انجام حمله به مقر ریاستجمهوری و پایگاه هوایی اصلی این کشور تحریک کرده است.
یک شبکه تلویزیونی در نیامی بیانیهای دولتی را منتشر کرد که در آن پاریس به دست داشتن در این تلاش برای کودتا متهم شده است.
نظامیان کودتاچی نیجر هفته گذشته و در ۲۹ اوت گذشته به فرودگاه و مقر ریاستجمهوری در پایتخت، نیامی، حمله کردند؛ این رویداد تازهترین تهدید علیه حکومت «عمر عبدالرحمن تیانی» محسوب میشود که در سال ۲۰۲۳ طی یک کودتا به قدرت رسیده بود.
در این حادثه انفجارهایی رخ داد و صدای تیراندازی در یک پایگاه نظامی هوایی شنیده شد، اما ارتش نیجر روز بعد با حمایت نیروهای شبه نظامی روسیه، کنترل کشور را بازپس گرفت.
هیئت دولت نیجر در بیانیه خود تصریح کرده که شبکه گسترده ای از کودتاچیان به رهبری فرانسه، محرک این حمله بودهاند.
این بیانیه میافزاید: ما حجم قابل توجهی از شواهد را در رابطه با این حمله جمعآوری کردهایم و نیجر حق خود را برای ارجاع این موضوع به محاکم بینالمللی محفوظ میدارد.
تیانی پیشتر نیز فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غرب آفریقا را به دست داشتن در ناآرامیهایی که اوایل امسال در پایتخت رخ داده بود، متهم کرده بود.
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