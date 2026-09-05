تعاون نباید در حاشیه اقتصاد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور مجید صرفی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در این همایش تخصصی با محوریت صنعت و حملونقل و صنعت با اشاره به نقش حیاتی تعاونیها در دوران بحران، تأکید کرد: تعاون در شرایط تحریم، محدودیتهای مالی و فشارهای اقتصادی، نه تنها متوقف نشده، بلکه با تولید، اشتغالزایی و فعال نگه داشتن زنجیره حملونقل، در کنار اقتصاد ملی ایستاده است.
تعاون؛ مالکیت جمعی، نه بخشی از بخش خصوصی
بهرامی در تحلیل جایگاه اقتصادی این بخش، گفت: نباید ظرفیتهای عظیم تعاون را صرفاً در قالب «بخش خصوصی» خلاصه کرد.
وی تصریح کرد: تعاون، بخش خصوصی نیست؛ بلکه مالکیت و اقتصاد مردمی ایران است. ما از مسئولان حوزه اقتصاد و کار انتظار داریم در سیاستگذاریها و ادبیات رسمی، نام و جایگاه بخش تعاون را به عنوان یک رکن مستقل و شایسته مطرح کنند.
وی با اشاره به شکاف میان مستندات قانونی و واقعیتهای اقتصادی افزود: اگرچه قانون اساسی و سند توسعه، سهم ۲۵ درصدی برای تعاون در اقتصاد کشور هدفگذاری کردهاند، اما فاصله میان جایگاه قانونی و جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد همچنان غیرقابل قبول است.
رئیس اتاق تعاون تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کلیدی این بخش در حوزه مسکن پرداخت. وی با اشاره به ایجاد دهها هزار واحد مسکونی توسط تعاونیها در دهههای اخیر در استان تهران، عنوان کرد: نباید به دلیل برخی چالشهای مدیریتی یا ابهام در قوانین در برخی پروژهها، کارنامه درخشان این بخش زیر سوال برود.
بهرامی گفت: اگر تعاونیهای مسکن نبودند، دولتها امروز با فشار بسیار بیشتری در حوزه مسکن مواجه بودند. راهکار، به جای تضعیف این بخش، باید از طریق شفافسازی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین باشد تا دولت و مجلس بتوانند تعاون را شریک توسعه خود بدانند، نه صرفاً یک نهاد تحت مقررات.
بهرامی با معرفی نقش جدید اتاق تعاون استان تهران، آن را «پارلمان بخش مردمی تعاون» و «بازوی راهبردی توسعه» توصیف کرد. وی راهبرد این اتاق را در ۴ محور اصلی شبکه سازی، توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه صادرات دانشبنیان خلاصه کرد و اعلام کرد که این نهاد آماده همکاری راهبردی با وزارت تعاون برای توسعه اقتصاد مردمی است.
پیام نهایی: عدالت اجتماعی در گرو قدرت تعاون
در پایان سخنان خود، رئیس اتاق تعاون تهران با ارائه یک پیشنهاد استراتژیک برای تابآوری اقتصادی کشور، گفت: «اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستید، باید مالکیت و فرصتهای اقتصادی را توزیع کنید؛ اگر اشتغال پایدار میخواهید، باید مردم را از مصرفکننده به صاحب و شریک در اقتصاد تبدیل کنید. تابآوری اقتصادی و خودکفایی تنها با سازماندهی سرمایههای خرد مردم در قالب شبکههای قدرتمند تعاونی محقق میشود.»
وی تأکید کرد: «آینده اقتصاد ایران بدون اقتصاد مردمی ممکن نخواهد بود و اقتصاد مردمی نیز بدون تعاون قدرتمند، محقق نمیشود. تعاون، حاشیه اقتصاد نیست، بلکه یکی از ستونهای آینده اقتصاد ایران اسلامی است.
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