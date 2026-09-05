۲۷۰ سکه تقلبی و سلاح جنگی در بویین و میاندشت کشف شد

سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی در جریان کنترل خودروهای عبوری و اجرای طرحهای امنیتی، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، تعداد ۲۷۰ قطعه سکه کشف کردند که بررسیهای اولیه، ظن مأموران را نسبت به اصالت آنها برانگیخت.
فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت ادامه داد: با انجام بررسیهای تخصصی مشخص شد سکههای کشفشده تقلبی بوده و فاقد اصالت هستند.
سرهنگ سپهوند تصریح کرد: مأموران در ادامه بازرسی از خودرو، یک قبضه کلت کمری، دو تیغه خشاب و شش تیر جنگی نیز کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به تحقیقات انجامشده در خصوص سکههای تقلبی گفت: بررسیهای اولیه نشان داد دو سرنشین خودرو، سکهها را با تصور اصالت تهیه کرده بودند و در واقع، خود آنان نیز قربانی کلاهبرداری افراد سودجو شدهاند.
این مقام انتظامی ابراز کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی فرد یا افرادی که با عرضه سکههای تقلبی اقدام به کلاهبرداری کردهاند، ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان بویین و میاندشت در پایان با هشدار به شهروندان گفت: خرید طلا، سکه و سایر کالاهای ارزشمند از افراد ناشناس و خارج از مراکز معتبر، میتواند زمینهساز سوءاستفاده کلاهبرداران شود. شهروندان باید پیش از انجام هرگونه معامله، از اصالت کالا اطمینان حاصل کرده و معاملات خود را از طریق مراکز رسمی و قابل اعتماد انجام دهند.
سرهنگ سپهوند تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه که امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان را تهدید کند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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