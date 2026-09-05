امیرهوشنگ همراهی مربی تیم ملی واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخیر این تیم در تورنمنت ترکیه که با کسب عنوان قهرمانی همراه بود، گفت: در این تورنمنت تیم گالاتاسرای که قهرمان لیگ ترکیه است همراه با تیم های سوم و چهارم این لیگ حضور داشتند. اولین دیدار ما برابر تیم گالاتاسرای بود که نتیجه را واگذار کردیم اما در دیدار فینال برابر همین تیم پیروز شدیم و به عنوان قهرمانی دست یافتیم.

وی ادامه داد: فصل تابستان اوج شلوغی استخرها درترکیه است با این حال با ارتباطی که فدراسیون ایران با فدراسیون ترکیه داشت، شرایط حضور در این تورنمنت برای مان مهیا شد. بازی ها هم در استخر رو باز برگزار می شد که با تابش مستقیم نور آفتاب و موج آب همراه بود. این شرایط تجربه ای جدید برای بازیکنان داشت.

مربی تیم ملی واترپلو با تاکید بر اینکه حضور در تورنمنت ترکیه با کسب تجربه های خوبی همراه بود، خاطرنشان کرد: حریفان مان در این تورنمنت از بهترین های لیگ ترکیه بودند. سه ملی پوش تیم گالاتاسرای به خاطر حضور در مسابقات مدیترانه غایب بودند اما ۴ نفر از لژیونرهای این تیم حضور داشتند، گالاتاسرای برابر تیم ملی ایران پرقدرت بود و کمک کرد تا ملی پوشان محک جدی بخورند.

همراهی با اشاره به اینکه بعد از روسیه، حضور در تونمنت ترکیه دومین اعزام برون مرزی تیم ملی واترپلو در راستای آماده سازی حضور در بازی های آسیایی بود، خاطرنشان کرد: قرار است طی روزهای ۲۱ تا ۲۶ شهریور در تورنمنت بلاروس شرکت کنیم. بعد از این تورنمنت، تمرینات مان را در تهران دنبال می کنیم تا با کاهش فشار تمرینی، به آمادگی لازم برای ورود به مسابقات برسیم.

وی اشاره به حریفان تیم ملی واترپلو در مرحله گروهی بازی های آسیایی داشت و گفت: سنگاپور، چین و کره جنوبی حریفان مان در این مرحله هستند که به ترتیب با آنها بازی خواهیم داشت. مهمترین دیدار مرحله گروهی، دیدار باچین است. این دیدار سرنوشت خیلی چیزها را مشخص می کند.

مربی تیم ملی واترپلو افزود: اگر بتوانیم مرحله گروهی را با صدرنشینی تمام کنیم، به احتمال خیلی زیاد در مرحله دوم که به صورت ضربدری برگزار می شود با قزاقستان باید روبرو شویم. اگر در مرحله گروهی بتوانیم چین را شکست دهیم، حتما می توانیم قزاقستان را هم از پیش رو برداریم و فینالیست شویم.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی واترپلو در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی به عنوان سوم دست یافت، تصریح کرد: هدف این است که در این دوره فینالیست شویم. البته شرایطی متفاوت با حریفان مان داریم، تیمی مانند ژاپن معمولا در استرالیا که تیم هفتم - هشتم جهان است، تمرین می کند. چینی ها خارج از کشورشان و معمولا در امریکا پیگیر تمرینات شان هستند. البته فدراسیون ما هم با وجود شرایط اقتصادی، شرایط به نسبت خوبی را برای تیم ملی مهیا کرده است.

همراهی گفت: البته اینکه واترپلو ایران هیچ وقت در وقت قانونی به تیم هایی مانند ژاپن و چین نباخته است. همیشه در ضربات پنالتی نتیجه رقابت با این دو تیم را واگذار کرده ایم و این نشان از توانمندی بازیکنان واترپلو ایران دارد که با کادر تمام ایرانی تمرین می کند. مبنا و هدف مان این است که در این دوره بازی های آسیایی فینالیست شویم و با این همین هدف هم پیش می رویم.