به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در نشست خبری، بر ضرورت ایجاد نشاط، امید و انگیزه در مدارس تأکید کرد و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تقویت اقتدار علمی کشور دانست.

وی گفت: اهمیت سال تحصیلی امسال در شرایطی است که دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی، آشوب و اختلال در جامعه است و تلاش می‌کند از مسیر تضعیف امید و جلوگیری از حرکت کشور در مسیر دانایی، به ایران ضربه بزند.

فرهادی افزود: همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های موشکی، هسته‌ای و پزشکی، عنوان شد که دشمنی با ملت ایران، فارغ از نظام سیاسی کشور، آشکار شده و یکی از مسیرهای مقابله با این فشارها، تقویت اقتدار علمی و توسعه دسترسی به فناوری است. بر اساس این دیدگاه، منشأ اقتدار علمی هر کشور از مدارس آغاز می‌شود و هرگونه خلل در اجرای تقویم آموزشی و اهداف تربیتی مدارس می‌تواند به تضعیف مسیر پیشرفت کشور منجر شود.

آغاز حضوری سال تحصیلی در ۱۲۵ هزار مدرسه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: سال تحصیلی جدید از اول مهرماه به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد و حدود ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: هدف از آغاز سال تحصیلی، تحقق اهداف آموزشی و تربیتی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت دانش‌آموزان در سراسر کشور عنوان شد.

فرهادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جدید آموزش و پرورش، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در مدارس از مهرماه امسال اعلام شد. بر این اساس، میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس افزایش خواهد یافت، اما میزان پرداخت برای همه افراد یکسان نخواهد بود و بر اساس عملکرد مدارس تعیین می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این چارچوب، معاونان آموزشی و پرورشی نیز در ارزیابی عملکرد مدیر، معاونان و کادر اجرایی و همچنین نحوه راهبری مدرسه نقش خواهند داشت. میزان میانگین افزایش پرداختی در این بخش حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده و میزان نهایی آن بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان ارتقای سواد دانش‌آموزان، موفقیت آنان در آزمون‌ها، اجرای فعالیت‌های پرورشی، آموزش مهارت‌های سبک زندگی و میزان تحقق اهداف ابلاغ‌شده آموزشی و تربیتی تعیین خواهد شد.

به گفته وی، پرداخت مبتنی بر عملکرد برای نخستین‌بار در این سطح در مدارس اجرا می‌شود و برای آن نیز اعتبار مشخصی در نظر گرفته شده است.

فرهادی اظهار داشت: افزایش تقریباً دو برابری نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته از ابتدای مهرماه است. با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته نیز در برنامه‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: همچنین درباره معلمانی که بازنشستگی خود را به تعویق انداخته‌اند، اعلام شد برای ادامه همکاری آنان سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده و در صورت تداوم خدمت، پاداشی برای این دسته از معلمان در نظر گرفته خواهد شد. این پاداش در مناطق محروم معادل یک ماه و نیم و در سایر مناطق معادل یک ماه اعلام شد.

پرداخت فوق‌العاده ویژه به ۴۰ هزار معلم مناطق خاص

فرهادی اضافه کرد: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، حدود ۴۰ هزار نفر از معلمان شاغل در مناطق دارای شرایط خاص مشمول فوق‌العاده ویژه خواهند شد و این پرداخت از مهرماه امسال اجرایی می‌شود. این اقدام با هدف جبران بخشی از دشواری‌های خدمت در مناطق محروم، عشایری و مناطقی که معلمان برای دسترسی به مدارس با مسافت‌های طولانی و شرایط خاص مواجه هستند، انجام خواهد شد.

افزایش حق مدیریت مدارس دو شیفت

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: محدودیت فضای آموزشی، کمبود نیروی انسانی و افزایش جهشی جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق از جمله عواملی است که آموزش و پرورش را ناچار به استفاده از مدارس دوشیفته کرده است. به‌عنوان نمونه، در برخی شهرستان‌های استان تهران، جمعیت دانش‌آموزی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از مهاجرت است و امکان برنامه‌ریزی سریع برای توسعه فضای آموزشی متناسب با این افزایش جمعیت وجود ندارد.

فرهادی اعلام کرد: حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دوشیفته افزایش خواهد یافت و این افراد ۷۰ درصد حداقل حقوق را به‌عنوان حق مدیریت شیفت دوم دریافت خواهند کرد.

پیش‌بینی اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی

وی همچنین بیان کرد: توافق مربوط به این اقدامات با پیگیری مسئولان ذی‌ربط و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و توافق‌نامه مربوطه نیز به امضای طرفین رسیده است.

فرهادی اظهار داشت: حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مجموعه این برنامه‌ها در سال جاری پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز با قدردانی از تلاش مدیران، معاونان، معلمان و سایر عوامل اجرایی مدارس، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده کشور تأکید شد.

فرهادی همچنین اعلام کرد: پیگیری‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و افزایش دریافتی آنان ادامه خواهد داشت و نتایج اقدامات و توافق‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه در ادامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: پیش از این در موضوع سنوات ایثارگران معلم و همچنین معلمان مدارس استثنایی کشور، مشکلاتی در پرداخت‌ها وجود داشت که این مسئله به‌روزرسانی شده و امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است تا در زمان بازنشستگی این افراد مشکلی ایجاد نشود. در این زمینه هماهنگی‌های لازم انجام شده و اعتبار مربوطه به‌روزرسانی شده است.

فرهادی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار درباره قیمت شیر دانش‌آموزی گفت: امسال نیز این موضوع به استانداری‌ها و استانداران تفویض شده است و در هر استان، با نظارت استاندار و براساس مصوبات تنظیم بازار، نرخ خرید شیر دانش‌آموزی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: قرارداد تأمین شیر دانش‌آموزی نیز با نزدیک‌ترین شرکت‌های معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت در هر استان منعقد خواهد شد. همچنین برای این موضوع ۱۵۶ همت اعتبار پیش‌بینی شده است.

پرداخت مطلوب سرانه مدارس در آستانه سال تحصیلی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره سرانه مدارس نیز گفت: امسال در بحث سرانه‌های مدارس شرایط مطلوبی داشتیم و تلاش کردیم مدارس در آستانه سال تحصیلی از نظر اعتباری با مشکل مواجه نباشند.

فرهادی افزود: در مدارس شبانه‌روزی تقریباً هزینه‌ها تا پایان آبان‌ماه پرداخت شده و در راستای تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از محرومیت، اعتبارات مورد نیاز این مدارس در چند مرحله پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در یک مرحله ۵۳۷ میلیارد تومان، در مرحله‌ای دیگر ۱۰۰ میلیارد تومان و در مرحله سوم نیز ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای مدارس ارسال شده است.

فرهادی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به فرهنگیان در بخش‌های مختلف به‌روز است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۰ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که پرداخت نشده بود، در حال انجام است.

وی افزود: این موضوع چند علت داشت؛ از جمله اینکه نظام رتبه‌بندی در اسفند ۱۴۰۱ اجرا شد، اما اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود و به همین دلیل موضوعات مالی و پرداختی مرتبط با آن نیازمند بررسی و هماهنگی بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای بازنشستگان نیز چند روز قبل اقداماتی انجام شد و این عزیزان نیز ظرف امروز شنبه یا فردا یکشنبه، مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. همچنین مبالغ مربوط به افرادی که در پرداخت‌ها جامانده بودند نیز واریز خواهد شد.

توسعه مدارس تیزهوشان در راستای عدالت آموزشی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و توسعه مدارس استعدادهای درخشان گفت: ۳۲ منطقه برای توسعه مدارس تیزهوشان، براساس شاخص‌های مربوطه اختصاص پیدا کرده است تا در مناطقی که دانش‌آموزان تیزهوش حضور دارند، به دلیل نبود مدرسه تیزهوشان، دانش‌آموزان مستعد از فرصت‌های آموزشی محروم نمانند.

فرهادی ادامه داد: در بحث پوشش دهک‌های اقتصادی نیز دانش‌آموزانی که در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته‌اند تا شرایط تحصیل برای آنها فراهم باشد.

وی با اشاره به کیفیت‌بخشی مدارس عشایری اظهار کرد: در بخش اعتبارات مربوط به فعالیت‌های پرورشی و کیفیت‌بخشی، اعتبار این بخش را ۱۳ برابر افزایش دادیم و حدود ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. این اعتبارات برای تأمین نیازهای مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌ها

فرهادی درباره توسعه هنرستان‌ها نیز گفت: در بخش تجهیز هنرستان‌ها نیز حدود ۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تعداد مدارس و مراکز هنرستانی نیز افزایش پیدا کرده و این تعداد از ۲۵۱ مورد به ۲ هزار و ۷۶ مورد رسیده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره اجرای طرح‌های حمایتی آموزشی نیز گفت: در طرح «حامی» که برای مدارس ابتدایی اجرا شد و همچنین طرح «تقویت» برای مدارس دوره متوسطه، تلاش شد حمایت‌های لازم از دانش‌آموزان صورت گیرد.

فرهادی افزود: در بخش نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت معلمان، یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که امسال حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان در این طرح‌ها شرکت کردند. با وجود اینکه آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی ارائه می‌شد، تشخیص داده شد دانش‌آموزانی که نیاز به حمایت آموزشی دارند، در کلاس‌های طرح حامی و تقویت شرکت کنند که این طرح با موفقیت اجرا شد.

آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به ۳۴ هزار دانش‌آموز

فرهادی با اشاره به آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی گفت: امسال برای نخستین بار، آموزش‌های سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به حدود ۳۴ هزار دانش‌آموز ارائه شد که عدد قابل توجهی است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان در مدارس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مدیران مدارس است، رعایت بهداشت در محیط مدرسه و کلاس‌های درس است و آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی مدارس از مصادیق مهم این حوزه هستند.

فرهادی افزود: امسال سرویس بهداشتی تعداد زیادی از مدارس به‌ طور کامل تکمیل شده و نیازهای سایر مدارس نیز به‌ صورت جزئی برطرف شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فقط برای کاروان‌های ورزشی هزینه کردیم و خوشبختانه موفقیت‌های دانش‌آموزان عزیز، حاصل تلاش‌های صورت‌گرفته در این بخش بوده است.

حضور ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیادهای درون‌مدرسه‌ای

فرهادی ادامه داد: حدود ۶ میلیون دانش‌آموز امسال در المپیادهای دانش‌آموزی درون‌مدرسه‌ای شرکت کردند. این در حالی است که مدارس ما عموماً به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کردند و اگر مدارس به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، این عدد می‌توانست تقریباً همه دانش‌آموزان را شامل شود. با این وجود، مشارکت حدود ۶ میلیون دانش‌آموز در این برنامه در نوع خود بی‌نظیر است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: در بحث غربالگری سلامت جسمی دانش‌آموزان نیز حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت غربالگری و بررسی‌های سلامت قرار گرفتند. همچنین تعداد سفیران سلامت دانش‌آموزی به ۱۵۴ هزار نفر رسیده است.

ظرفیت مدارس در انتخاب رشته ملاک ثبت‌نام است

فرهادی درباره نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف نیز گفت: ما بر اساس ظرفیت موجود در رشته‌های مختلف و هدایت تحصیلی انجام‌شده، دانش‌آموزانی را که بیشترین امتیاز را دارند، ثبت‌نام می‌کنیم.

فرهادی توضیح داد: برای مثال، فرض کنید یک مدرسه برای رشته تجربی ظرفیت ثبت‌نام ۲۰ یا ۳۰ نفر را داشته باشد، اما ۴۰ نفر متقاضی باشند. در این شرایط، ۳۰ دانش‌آموزی که امتیاز و معدل بالاتری دارند، در رشته مورد نظر ثبت‌نام می‌شوند و ۱۰ نفر دیگر که امتیازشان پایین‌تر بوده یا به ظرفیت مدرسه نرسیده‌اند، نمی‌توانند در همان مدرسه ثبت‌نام کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: این موضوع به این معنا نیست که آموزش و پرورش نمی‌خواهد این دانش‌آموزان را ثبت‌نام کند. این دانش‌آموزان می‌توانند در مدرسه دیگری ثبت‌نام کنند. معمولاً اصرار خانواده این است که فرزندشان حتماً در همین مدرسه و در رشته تجربی تحصیل کند، اما وقتی ظرفیت مدرسه تکمیل شده است، امکان ثبت‌نام بیش از ظرفیت وجود ندارد.

فرهادی ادامه داد: ممکن است دانش‌آموز دیگری که امتیاز بیشتری داشته، در همان مدرسه ثبت‌نام کرده باشد و اکنون ظرفیت مدرسه پر شده باشد. در این شرایط، دانش‌آموز باید در مدرسه دیگری ثبت‌نام کند و اگر اصرار خانواده این است که مدرسه نزدیک محل سکونت باشد، می‌توانند در مدارس غیردولتی نیز ثبت‌نام کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: در مدارس دولتی، آموزش و پرورش متکفل این موضوع است که در نهایت برای دانش‌آموز محل تحصیل فراهم شود، اما ممکن است رشته‌ای که دانش‌آموز متقاضی آن است، متناسب با نمرات و نتایج هدایت تحصیلی او نباشد.

فرهادی گفت: اگر نمرات و نتایج هدایت تحصیلی دانش‌آموز پایین باشد، ممکن است در رشته‌هایی مانند تجربی یا ریاضی موفق نشود. در اینجا والدین باید به نظر کارشناسی آموزش و پرورش اعتماد کنند و به آن احترام بگذارند.

تقریباً فارغ‌التحصیل بیکار در هنرستان نداریم

وی در ادامه با اشاره به وضعیت هنرستان‌ها اظهار کرد: در مورد هنرستان‌ها اتفاقاً استقبال دانش‌آموزان زیاد است، اما بعضاً والدین مانع حضور فرزندان خود در هنرستان می‌شوند و این مسئله خطرناک است.

فرهادی خطاب به والدین، دانش‌آموزان و خبرنگاران گفت: تقریباً ما فارغ‌التحصیل بیکار هنرستان نداریم. هنرستان محل حرفه‌آموزی، ایجاد شغل و ایجاد قدرت اقتصادی برای دانش‌آموز است.

وی افزود: دانش‌آموزی که دیپلم می‌گیرد و می‌تواند خودرو تعمیر کند، یک هنرمند و نیروی ماهر است که دیگر محتاج پیدا کردن شغل نیست. دانش‌آموزی که دیپلم می‌گیرد و می‌تواند لوازم خانگی تعمیر کند یا در حوزه ساختمان مهارت پیدا کرده و کار کند نیز می‌تواند پس از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار شود.

فرهادی ادامه داد: یک دختر خانم که رشته طراحی و دوخت خوانده است، به محض فارغ‌التحصیلی می‌تواند یک مزون یا خیاطی راه‌اندازی کند. این‌ها از امتیازات هنرستان است.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌های فرهنگی نسبت به موفقیت تحصیلی گفت: متأسفانه یک جوی در فرهنگ ما وجود دارد که فرد موفق کسی است که حتماً دکتر یا مهندس یا پزشک باشد، در حالی که الزاماً این‌گونه نیست.

فرهادی خاطرنشان کرد: ما مهندسان زیادی داریم که مهندسی خوانده‌اند اما مهندس نشده‌اند؛ یا افرادی پزشکی خوانده‌اند اما علاقه‌ای به پزشکی ندارند. موفقیت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در رشته مورد علاقه و متناسب با استعداد خود تحصیل و فعالیت کند.

ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان پس از حوادث اخیر

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید نیز گفت: به محض اینکه این حادثه دردناک را شاهد بودیم، با تأکید شخص وزیر و دستوری که صادر کرد و همچنین با پیگیری معاون پرورشی و فرهنگی و مدیرکل دفتر مشاوره، تیم‌های مربوطه در محل مستقر شدند.

وی افزود: این تیم‌ها به صورت خانواده به خانواده در مورد دانش‌آموزانی که در آن مدرسه حضور داشتند و شهید یا مجروح شده بودند، فعالیت کردند و همچنین دانش‌آموزان شهر مینا نیز تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند.

فرهادی تصریح کرد: آموزش و پرورش در این زمینه کاملاً فعال عمل کرده است. هم از طریق سامانه ۷۴ و هم از طریق فعالیت‌هایی که دفتر مشاوره داشته، خدمات ارائه شده و این اقدامات در تمام حوادثی که اتفاق افتاد، از جمله در تهران، کرمانشاه، تبریز و اصفهان که شدت حملات دشمن در آنها بیشتر بود، انجام شده است.

وی ادامه داد: این خدمات مستمر خواهد بود و خدمات مشاوره‌ای نیز عمومیت دارد؛ یعنی همه دانش‌آموزان و اولیای محترم می‌توانند با سامانه مربوطه تماس بگیرند و حتماً به آنها پاسخ داده خواهد شد و مشاوره رایگان دریافت خواهند کرد.

فرهادی گفت: یکی از اعتباراتی که ما به‌موقع پرداخت می‌کنیم، اعتبارات مربوط به «نماد» یعنی نظام مراقبت از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان است و این موضوع جزء اولویت‌های پرداختی ماست تا خدای نکرده در جریان ارائه خدمات به این عزیزان مشکلی ایجاد نشود.

آموزش حضوری یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

وی در ادامه درباره برگزاری حضوری مدارس در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آنچه ما بررسی کرده‌ایم این است که دانش‌آموز دلش می‌خواهد به مدرسه برود، در کنار دوستان و هم‌سن‌وسالان خود باشد و با همکلاسی‌هایش نشاط را تجربه کند.

فرهادی افزود: متأسفانه برخی تبلیغات وجود دارد که معمولاً پشت آن منافع اقتصادی قرار دارد و تلاش می‌شود این موضوع القا شود که آموزش غیرحضوری بهتر است، در حالی که آموزش و پرورش صرفاً آموزش نیست؛ چه‌بسا تربیت مهم‌تر از آموزش باشد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت دانش‌آموزان گفت: تربیت تاریخ انقضا دارد. دانش‌آموزی که در هفت یا هشت سالگی اقتضائات تربیتی لازم را دریافت نکرده است، نمی‌توان همه این موارد را در ۱۵ سالگی برای او جبران کرد، اما آموزش را می‌توان در سنین بالاتر نیز جبران کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: به همین دلیل ما بر آموزش حضوری تأکید داریم، چرا که تربیت در مدرسه اتفاق می‌افتد و ساعت‌های تربیتی و حتی ساعت‌های زیستی دانش‌آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: من تأکید می‌کنم، هم به نقل از وزیر آموزش و پرورش و هم به نقل از متخصصان تعلیم و تربیت، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و همه کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، آموزش حضوری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و ضرورت است که باید آن را درک کنیم.

فرهادی خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور نیز ناظر بر همین اهمیت هستند. یکی از جاهایی که دشمن به آن امید دارد این است که بتواند مدارس ما را کم‌فروغ و کم‌رونق کند؛ بنابراین ما باید برخلاف آنچه دشمن آرزویش را دارد، تلاش کنیم تا نظام تعلیم و تربیت با قدرت کار خود را آغاز کند.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر شرایط و مجازی شدن مدارس با وجود اعلام برگزاری حضوری سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در خصوص شرایط احتمالی، آموزش و پرورش موظف است شرایطی را فراهم کند که سال تحصیلی در هر صورت به شکل مطلوب پیش برود و اگر مسئله‌ای در کشور ایجاد شود، متناسب با شرایط تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: اگر شرایطی مانند آلودگی هوا یا مسائل مشابه پیش بیاید، ما در کنار اولیای محترم خواهیم بود؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز این همراهی انجام شده و مشکلی ایجاد نشده است.

فرهادی درباره آزمون خدمتگزاران نیز گفت: تمام عزیزانی که در آزمون خدمتگزاران شرکت کرده و عنوان قبولی نهایی برای آنها اعلام شده است، الزاماً به این معنا نیست که باید سرایدار یک مدرسه باشند.

وی توضیح داد: برخی مدارس جمعیت دانش‌آموزی کمتر از ۱۰۰ نفر دارند یا اساساً شرایطی ندارند که به سرایدار مقیم نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی ممکن است یک خدمتگزار محترم به صورت چندروزه در چند مدرسه خدمت کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش ما معمولاً این است که برای این عزیزان تأمین شغل انجام شود. در خصوص کسانی که در این مرحله ظرفیت به آنها تعلق نگرفته است نیز تعیین تکلیف انجام خواهد شد و این افراد شغل خود را خواهند داشت و در مراحل بعدی نیز ان‌شاءالله در خدمت آنها خواهیم بود، چراکه برخی از مدارس ما اساساً کم‌جمعیت هستند.

نتایج آزمون‌های نهایی اعلام شد

وی درباره آزمون‌های نهایی نیز اظهار کرد: نتایج آزمون‌های نهایی اعلام شده و دانش‌آموزان عزیز نیز نتایج خود را مشاهده کرده‌اند. فرصتی نیز برای ثبت اعتراض در نظر گرفته شده است و چنانچه اعتراض دانش‌آموزی مؤثر باشد، نتیجه آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

فرهادی با اشاره به اهمیت برگزاری به‌موقع آزمون‌های نهایی گفت: اگر آزمون‌های نهایی را به‌موقع برگزار نمی‌کردیم، سال تحصیلی پیش‌رو با تأخیر مواجه می‌شد.

وی افزود: فرض کنید اگر آزمون‌های نهایی برگزار نمی‌شد و دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم آزمون داخلی می‌دادند، روند کار با مشکل مواجه می‌شد.

فرهادی با اشاره به تلاش همکاران آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون‌های نهایی گفت: از پایان فروردین‌ماه به بعد، ستاد عالی آزمون‌ها تقریباً هر شب تشکیل جلسه داد و جلسات متعددی نیز برگزار شد. الحمدلله همه این هماهنگی‌ها منجر به این شد که آزمون‌های نهایی حتی زیر بمباران دشمن انجام شود.

وی ادامه داد: در اینجا لازم است تشکر ویژه‌ای از دانش‌آموزان، اولیا و مدیران چهار استان جنوبی کشور داشته باشم که شرایط در آنجا سخت‌تر بود، اما آزمون‌ها در این استان‌ها نیز برگزار شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: به لطف خداوند، پرونده آزمون‌های نهایی امسال در حال بسته شدن است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در مدارس گفت: اگر قرار باشد دانش‌آموز در مدرسه حضور نداشته باشد، باید بگوییم چرا حضور نداشته باشد؛ چراکه عدم حضور دانش‌آموز در مدرسه بیشترین آسیب را به خود دانش‌آموز وارد می‌کند.

فرهادی افزود: معلم که نمی‌تواند کار خود را در غیاب دانش‌آموز انجام دهد و عوامل اجرایی مدرسه نیز نمی‌توانند جای دانش‌آموز را پر کنند. در نهایت کسی که از عدم حضور در مدرسه آسیب می‌بیند، خود دانش‌آموز است.

وی با اشاره به تفاوت دانشگاه و مدرسه اظهار کرد: تربیت در مدرسه اتفاق می‌افتد و این موضوع با دانشگاه تفاوت دارد. در مدرسه تربیت تمام‌ساعتی مدنظر است و حضور دانش‌آموز بخش مهمی از فرآیند تربیتی او محسوب می‌شود.

فرهادی ادامه داد: حتی در دانشگاه فرهنگیان نیز معتقدیم حضور دانشجوی معلم در خوابگاه، بخشی از تربیت او برای آمادگی حضور در کلاس درس است. بنابراین حضور دانشجو در محیط آموزشی و تربیتی اهمیت دارد و عدم حضور دانش‌آموز نیز قطعاً به او آسیب می‌زند.

خانواده‌ها به آموزش و پرورش اعتماد کنند

وی تأکید کرد: اگر مسئله‌ای در کشور ایجاد شود، به اولیای محترم، دانش‌آموزان و معلمان اطمینان می‌دهیم که آموزش و پرورش شرایط را مدیریت خواهد کرد.

فرهادی با اشاره به نقش معلمان در حمایت از دانش‌آموزان گفت: معلم مانند پدر و مادر است و در مواردی چه‌بسا دلسوزی معلم برای دانش‌آموز از پدر و مادر او نیز بیشتر بوده است؛ بنابراین اولیا نباید نگران باشند و باید به آموزش و پرورش، نظام حکمرانی کشور و همکاران ما اعتماد و همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: نهاد اول تربیت، خانواده است و اگر خانواده همراه باشد، قطعاً می‌توانیم مسیر تربیت را به‌درستی طی کنیم.

هشدار نسبت به شایعات و اخبار مأیوس‌کننده

فرهادی از دانش‌آموزان و والدین خواست به شایعات و اخبار مأیوس‌کننده توجه نکنند و گفت: از دانش‌آموزان و اولیای محترم به طور ویژه خواهش می‌کنم به هیچ وجه به حرف‌های مأیوس‌کننده‌ای که منشأ آنها دشمن است، توجه نکنند.

وی افزود: دشمن، فقط دشمن نظام سیاسی ایران نیست؛ دشمن ملت و مردم است. بنابراین مطلقاً به شایعات گوش ندهیم و اجازه ندهیم اخبار و مطالب مأیوس‌کننده بر روند تحصیل و زندگی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد.

فرهادی گفت: اگر بر اساس اقتضائات و شرایط، در مواردی مانند آلودگی هوا یا مسائل دیگر نیاز به تغییر شیوه آموزش باشد، آموزش و پرورش همراه اولیای محترم خواهد بود؛ همان‌طور که در سالیان گذشته نیز این همراهی انجام شده و مشکلی ایجاد نشده است.

فرهادی درباره بازآرایی ساختار آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۱ و همچنین ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دو حکم ناظر به ساختار در آموزش و پرورش به تصویب رسیده است؛ ماده ۱۰۵ ناظر به کاهش پست‌های اداری و ماده ۹۱ ناظر به اصلاح ساختار است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی، درباره نحوه اجرای این احکام به توافق رسیدیم تا هر دو حکم در ساختار جدید آموزش و پرورش محقق شود.

فرهادی ادامه داد: این موضوع در وزارت آموزش و پرورش و سازمان مربوطه بررسی شد و پس از آن به کمیسیون فرعی مدیریت و سرمایه انسانی دولت رفت و پس از رفت‌وبرگشت‌ها و بررسی‌های متعدد، در هیئت وزیران مطرح و تصویب شد.

وی گفت: هیئت وزیران در مصوبه خود دو مورد را مورد تأکید قرار داد و مقرر شد وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی درباره این دو موضوع نیز به توافق برسند.

احیای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

فرهادی یکی از این موارد را احیای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به صورت مستقیم ذیل وزیر قرار می‌گیرد و با توجه به طول و عرض و مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش، قطعاً به یک نهاد پژوهشی نیاز داریم.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته این پژوهشگاه از ذیل وزیر خارج شده بود و به دلیل قرار گرفتن ذیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، اقتدار آن کاهش پیدا کرده بود. یکی از مواردی که بر سر آن توافق کردیم، احیای این پژوهشگاه است.

فرهادی ادامه داد: موضوع دیگر، بحث تعیین قیمت تمام‌شده تحصیل در مدرسه بود که درباره آن نیز توافق‌هایی انجام شده است. این دو موضوع مجدداً بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای دولت ارسال می‌شود و پس از قطعی شدن و ابلاغ، بر اساس احکام جدید، بازآرایی ساختار آموزش و پرورش را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: این بازآرایی از سطح وزارتخانه تا ادارات کل استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش انجام خواهد شد. در این احکام، یک‌سری قیود و شرایط برای تأسیس مناطق و نواحی در شهرها مشخص شده است که معتقدیم اجرای آنها موجب چابک‌تر شدن ساختار و افزایش اثربخشی فعالیت آموزش و پرورش خواهد شد.

۲۳۰۰ مدرسه نوساز برای مهر آماده می‌شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: پیش از این اعلام کرده‌ام که حدود ۲۳۰۰ مدرسه نوساز برای مهرماه خواهیم داشت.

وی افزود: حدود ۱۷۰۰ مدرسه نیز در جریان حوادث اخیر آسیب دیده بودند که میزان آسیب آنها از آسیب‌های جزئی تا تخریب صددرصدی متفاوت بود.

فرهادی گفت: از این تعداد، ۵۰۰ مدرسه در مدت کوتاهی ترمیم و تعمیر شدند و از ۱۲۰۰ مدرسه باقی‌مانده نیز تقریباً همه تا مهرماه تعمیر و آماده حضور دانش‌آموزان خواهند شد.

وی ادامه داد: برای تعداد بسیار محدودی از مدارس که تعمیر آنها تا مهرماه به پایان نمی‌رسد، کمتر از ۱۵ تا ۲۰ مورد باقی خواهد ماند که برای آنها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: در مواردی که مدرسه به طور کامل تخریب شده یا بیش از ۸۰ درصد آسیب دیده است، مدرسه جایگزین تعیین کرده‌ایم و از این بابت برای آغاز سال تحصیلی جدید هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.