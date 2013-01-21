تلاش دانشگاه جیرفت برای بومی شدن تجهیزات آزمایشگاهی

دکتر ناصر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه جیرفت در راستای استفاده از تجهیزات بومی آزمایشگاهی و بومی کردن برخی از تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: دانشگاه تا آنجا که ممکن باشد برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه از تجهیزات داخلی استفاده می کند و همچنین در راستای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی از دانشجویان در قالب رساله های دکتری و کارشناسی ارشد و انجمن های علمی حمایت می کند.

سرپرست دانشگاه جیرفت تصریح کرد: تا کنون چند نوع از ماشین آلات کشاورزی توسط محققان و دانشجویان دانشگاه ساخته و بومی شده است.

وی افزود: سال گذشته تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه در زمینه کشاورزی به روز شد و تجهیزات رشته های علوم پایه و فنی هم در صورتی که وزارت علوم یاری کند به روز شود.

برومند یادآورشد: دانشگاه جیرفت به شبکه آزمایشگاه‌های علمی کشور (شاعا ) متصل بوده ولی بیشتر از امکانات استانی استفاده می کند.