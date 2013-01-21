  1. حوزه و دانشگاه
۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

سرپرست دانشگاه خبر داد:

تلاش دانشگاه جیرفت برای بومی شدن تجهیزات آزمایشگاهی

تلاش دانشگاه جیرفت برای بومی شدن تجهیزات آزمایشگاهی

سرپرست دانشگاه جیرفت از بومی شدن برخی از تجهیزات کشاورزی آزمایشگاهی توسط دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

دکتر ناصر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه جیرفت در راستای استفاده از تجهیزات بومی آزمایشگاهی و بومی کردن برخی از تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است. 

وی ادامه داد: دانشگاه تا آنجا که ممکن باشد برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه از تجهیزات داخلی استفاده می کند و همچنین در راستای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی از دانشجویان در قالب رساله های دکتری و کارشناسی ارشد و انجمن های علمی حمایت می کند.

سرپرست دانشگاه جیرفت تصریح کرد: تا کنون چند نوع از ماشین آلات کشاورزی توسط محققان و دانشجویان دانشگاه ساخته و بومی شده است. 
 
وی افزود: سال گذشته تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه در زمینه کشاورزی به روز شد و تجهیزات رشته های علوم پایه و فنی هم در صورتی که وزارت علوم یاری کند به روز شود.
 
برومند یادآورشد: دانشگاه جیرفت به شبکه آزمایشگاه‌های علمی کشور (شاعا ) متصل بوده ولی بیشتر از امکانات استانی استفاده می کند.
کد مطلب 1796427

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