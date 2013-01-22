خاطرات علی پروین برای سرداران و فرماندهان استقلالی و پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرداران، فرماندهان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس و نبرد حق علیه باطل در اجتماع دوره‌ای خود امروز سه شنبه در باشگاه پرسپولیس میهمان سردار محمد رویانیان بودند.

در این نشست صمیمانه چهره‌های سرشناسی حضور داشتند که یاد و خاطره سال‌ها خدمت را گرامی داشته و با یکدیگر به تجدید دیدار و گفتگو در زمینه‌های مختلف پرداختند. در این اجتماع معنوی، محمد رویانیان ضمن خوشامدگویی و تشکر از میهمانان، دقایقی به ایراد سخنانی پرداخت و سردار دکتر رضا سیف الهی پس از صرف ناهار درباره این مراسم و همچنین حضور رویانیان در باشگاه پرسپولیس مطالبی را مطرح نمود.

پرسپولیسی یا استقلالی بودن حاضرین در جمع، یکی از سوژه های جالبی بود که بهانه‌ای شده بود تا فرماندهان حاضر در این نشست درباره آن با یکدیگر صحبت کرده و حتی کُری‌هایی برای همدیگر بخوانند. این موضوع فضای پر نشاطی به این محفل صمیمی داده بود.علی پروین و حمید استیلی نیز از جمله میهمانان ورزشی این مراسم بودند که در این میان علی پروین درباره خاطرات خود از پرسپولیس و دربی‌ها و همچنین سابقه آشنایی خود با برخی از حاضران در جلسه مطالبی را بیان کرد.

رویانیان در ابتدای مراسم خطاب به حاضرین گفت: بسیار مفتخرم که امروز در کنار سرداران، فرماندهان و سروران خودم هستم و خدا را شاکرم که توفیق داشتم در خدمت شما عزیزان باشم. از خدا می‌خواهم این سعادت نصیب بنده و همه ما باشد که همچنان بتوانیم در مسیر آرمان‌های امام راحل، شهدا و اهداف عالیه مقام معظم رهبری فعالیت کرده و خدمتگزار این انقلاب باشیم.