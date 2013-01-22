تغییر در ترکیب داوری جشنواره تئاتر فجر/ قادر آشنا در جمع تماشاگران اولین روز

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود خسرو خورشیدی در کنار محمود عزیزی، تاج بخش فناییان، محمد علی خبری، رحمت امینی به داوری آثار بخش مسابقه ایران بپردازد که به دلیل بیماری و مشکلات جسمی از این کار انصراف داد.

فریدون علیاری مدرس دانشگاه و طراح صحنه است. وی در حال حاضر معاون مالی اداری پردیس هنرهای زیبا و مسئول رشته طراحی صحنه در همین دانشکده است. علیاری در بیش از 15 نمایش در مقام طراح صحنه و نور حضور داشته و از سال 50 تا 62 در سمت‌های مختلف مدیریتی تئاتر از جمله مشاور و معاون فنی مجموعه تئاترشهر به فعالیت پرداخته است.

وی همچنین در چند جشنواره بین‌المللی و کشوری از جمله جشنواره تئاتر فجر و تئاتر دانشگاهی به داوری آثار پرداخته است.

28 نمایش از تهران و دیگر شهرهای ایران در بخش مسابقه ایران به رقابت می‌پردازند که برگزیدگان این بخش، در مراسم اختتامیه معرفی خواهندشد.

قادر آشنا به تماشای تنها نمایش شهرستانی روز اول جشنواره نشست

مدیرکل هنرهای نمایشی، در اولین روز سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از نمایش "خانه شیشه ای"، کاری از علی حیدری، که از آثار بخش مناطق این جشنواره است، دیدن کرد.

قادر آشنا در مورد نمایش "خانه شیشه ای" که روز گذشته 2 بهمن ماه، در خانه نمایش به صحنه رفت، گفت: اجرای این اثر نمایشی بسیار جذاب و خوب بود، زیرا توجه و پرداختن به موضوع اعتیاد، به عنوان معضلی در جامعه امروز، بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.

وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بخش دوم سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است، بیان کرد: خوشحالم که به عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی، تماشای آثار جشنواره را با نمایشی از استان ها آغاز کرده ام، زیرا معتقدم باید به استان هایی که قابلیت و ظرفیت های نمایشی خوبی دارند، توجه کنیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه تصریح کرد: از طریق نمایش می توان زشتی ها و پلشتی های جامعه را به گونه ای در صحنه اجرا کرد که تماشاگر را به وجد آورد. این چیزی است که در نمایش"خانه شیشه ای" با پرداختن به معضلی چون اعتیاد، که موجب از هم پاشیدن زندگی افراد و حتی زندگی مردم یک روستا می شود، مطرح می شود.

آشنا تصریح کرد: گاه با جهت گیری مناسب می توانیم به مسائلی بپردازیم که به زندگی اجتماعی ما مربوط می شود. تعیین این جهت گیری مطلوب می تواند هم به مردم نشان دهد که نمایش زبان گویای آن هاست و به مباحث و دغدغه های آن ها می پردازد و هم هنرمند را برای تولید آثاری با این مضامین ترغیب می کند.

وی با مثبت دانستن فرآیند تولید آثار نمایشی که به موضوعات مربوط به جامعه می پردازند، اذعان کرد: باید آثاری تولید شود که برای افراد پیامی به همراه داشته باشند و به سوالات آن ها پاسخ داده و نیازهای شان را برطرف کنند.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن کیفیت آثار هنرمندان شهرستانی به نمایش های هنرمندان تهرانی خاطرنشان کرد: هنرمندان شهرستانی فعالیت بسیار خوبی در تولید آثار نمایشی داشته اند و افزایش آثار شهرستان در جشنواره نشان دهنده گسترش این امر و رشد قابل توجه نمایش ها در کل کشور است، بنابراین هنرمندان در استان ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا در آینده ای نزدیک شاهد بالندگی هرچه بیشتر آن ها باشیم.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی آغاز شده و تا 12 بهمن‌ماه در تهران ادامه دارد.

