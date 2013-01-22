انتخاباتی سنگین درپیش داریم/ شورای نگهبان واحد بودن ناظرین در دو انتخابات را قبول نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گردهمایی دبیران اجرایی هیات های عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر عصر امروزبا حضور خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس و کولیوند رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برگزار شد.

در این جلسه کولیوند اظهار داشت: مردم انتظار دارند تا ما از حقوقشان که اساس کار هیات نظارت نیز می باشد، پاسداری کنیم.

وی با بیان اینکه باید اساس کار ما بر مبنای قانون باشد، اظهار داشت: تفسیرهای متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد می کند ما در انتخابات های متعدد تجربه های زیادی را کسب کرده ایم و امسال باید کیفیت نظارت را بالا برده و در هزینه ها نیز صرفه جویی کنیم.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه صفر تا صد کار اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است، گفت: اما تایید صحت نهایی انتخابات بر عهده هیات مرکزی نظارت است.

کولیوند با بیان اینکه ما باید امانت دار باشیم و ضمن صیانت از آراء مردم سلامت انتخابات را نیز حفظ کنیم، تصریح کرد: ما در اجرای این کار منتی را بر سر نظام نخواهیم داشت چراکه این اقدامات وظیفه ما است.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه از 31 استان کشور تاکنون 18 استان هیات نظارت خود را به ما معرفی کرده اند، گفت: در حالی است که هنوز 12 استان تا به این لحظه هیات نظارتشان یا ناقص بوده و یا لیستی در این باره به ما نداده اند.

وی گفت: این استان ها باید تا هفته آینده پیگیر این موضوع باشند و در غیر این صورت هیات اجرایی موظف است تا هیات نظارت هر استان را تعیین کند.

کولیوند در ادامه اظهار داشت: استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، فارس، قزوین، کرمانشاه ،گلستان، گیلان و لرستان تاکنون هیات نظارت خود را معرفی نکرده اند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در جمع دبیران اجرایی هیات های عالی نظارت بر شورای شهر ادامه داد: حتما زمانبندی های مشخص در خصوص رسیدگی به تخلفات و اعتراض کاندیداها را مدنظر داشته باشیم تا زمان نگذرد که در این صورت کاندیداها می توانند علیه شما اقامه دعوا کنند.

وی اظهار داشت: دقت داشته باشید که استعفای کاندیداها برای شرکت در انتخابات شورای شهر به معنی استعفای آنها از شغلشان نیست بلکه آنها از پستشان استعفا داده اند و در صورت عدم رای آوری می توانند مجدد به سر کار خود بازگردند.

کولیوند در پایان با بیان اینکه یک انتخابات سنگین را در پیش داریم، گفت: ما هنوز فتنه سال 88 را فراموش نکرده ایم و این عرصه تحلیل صحیح و بصیرت شما را می طلبد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه افزود: ما باید به سمتی برویم که در انتخابات کوچکترین شائبه ای پیش نیاید و حتی یک صندوق نیز باطل نشود.

وی گفت: هنوز ما با شورای نگهبان به این توافق نرسیده ایم که ناظرین انتخابات ریاست جمهوری با شورای شهر یکی باشند و شورای نگهبان این موضوع را قبول نکرده است اما هیات اجرایی و اعضای شعب در دو انتخابات واحد هستند.