واکنش شورائیان به اظهارات استاندار مازندران؛ انحلال شوراها خلاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سام دلیری ظهر دوشنبه در اجلاسیه شوراهای استان به اظهارات اخیر استاندار درباره شوراها واکنش نشان داد و گفت: تهدید به انحلال شوراها کاملاً خلاف قوانین موجود است و هیچ مقام اجرایی نمیتواند چنین اقداماتی را به راحتی مطرح کند.
سلام دلیری با تأکید بر اینکه شوراها از نظر قانونی حق دارند در صورت تخلف، شهرداران و دهیاران را عزل کنند، افزود: اینگونه اظهارات از عدم آگاهی به قوانین برمیآید و باید در چارچوب قانون پیگیری شود. شوراها به عنوان نمایندگان مردم، از حمایتهای قانونی لازم برخوردار هستند و اینگونه تهدیدها نمیتواند در روند فعالیت شوراها اختلال ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی استان مازندران همچنان به همکاری با دولت و مجموعه مدیریت استان ادامه خواهند داد، اظهار داشت: با وجود برخی اختلافات، روابط شوراها با دولت بر اساس اصول قانونی و در راستای خدمت به مردم تقویت خواهد شد.
معرفی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها
رضا حاجیپور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران منصوب شد. همچنین عبدالدحید فیاضی از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد به سمت نایب رئیس این هیأت و خود وی نیز به عنوان سخنگوی هیأت نظارت انتخاب شدند.
حاجیپور در ادامه افزود: ایجاد ساختار هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران به زودی انجام خواهد شد و تمام اقدامات اجرایی مربوط به انتخابات به دقت و شفافیت دنبال خواهد شد.
سخنگوی هیأت نظارت همچنین به زمانبندیهای مهم انتخابات اشاره کرد و یادآور شد که تمامی افرادی که دارای جایگاه مدیریتی هستند باید سه ماه پیش از آغاز ثبتنام از سمت خود استعفا دهند.
وی همچنین اعلام کرد که اطلاعیههای مربوط به تمامی مراحل انتخابات بهزودی منتشر خواهد شد.
حاجیپور در ادامه گفت: به کاندیداها پیشنهاد میکنیم که پیش از ثبتنام از وضعیت تأیید خود استعلام بگیرند تا فرآیند اجرایی و نظارتی سادهتر و سریعتر انجام شود.
در این نشست، سید امیرحسینی جو معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز زمانبندیهای مهم انتخابات را اعلام کرد و گفت: کاندیداها برای استعفا از تاریخ ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر فرصت دارند و پس از آن باید از ۲۷ مهر برای دریافت گواهی عدم سوپیشینه اقدام کنند.
حسینیجو همچنین افزود: انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستاهای مازندران روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ و برای روستاها از ۲۴ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ انجام میشود.
