بان کی مون بدنبال مداخله نظامی در کنگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بان کی مون" از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا برای مقابله با شورشیان ام 23 (جنبش 23 مارس) اقدام به اعزام نیرو به شرق کنگو کنند.

بر اساس این درخواست چند هزار نیروی بین المللی با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت های جنبش 23 مارس به کنگو اعزام می شوند.

در همین رابطه و در ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با هدف فرونشاندن درگیری های موجود در شرق کنگو اقدام به تحریم تسلیحاتی جنبش 23 می (ام 23) و اف.دی.ال.آر (FDLR) کرد.

این تحریم ها در حالی اعمال می شود که در ماه نوامبر مذاکراتی میان دولت کنگو و شورشیان ام 23 انجام شده بود.

در تاریخ 23 نوامبر این گروه شورشی کنترل شهر گوما را در اختیار گرفت و دولت شرط ادامه مذاکره با ام 23 را عقب نشینی آن از این شهر اعلام کرد.



علاوه بر این کمیته ای از شورای امنیت که تحریم های کنگو را پایش می کند دارائی های دو تن از رهبران ارشد ام 23 را نیز مسدود کرده است.