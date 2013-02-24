رهبران آفریقا پیمان صلح کنگو را امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، رهبران آفریقا قرار است که امروز یکشنبه در آدیس بابا پایتخت اتیوپی پیمان صلح را با هدف برقراری صلح و ثبات در جمهوری دموکراتیک کنگو امضا کنند.

گفته می شود که رهبران 11 کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، آنگولا، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، روآندا، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا در این نشست شرکت کنند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، توافق صلح می تواند باعث مداخله سازمان ملل در شرق کنگو برای مبارزه با شورشیان و پایان خشونت ها در این کشور شود.

بر اساس طرح سازمان ملل، ماموریت نیروهای صلح این نهاد بین المللی در جمهوری دموکراتیک کنگو تمدید می شود و بیش از دو تا دو هزار و 500 نیرو همراه با نیروهای موجود در کنگو به ماموریت خود ادامه می دهند و با شورشیان مقابله می کنند.

رسانه های خبری از آوارگی میلیون ها نفر در شرق کنگو و اسکان آنها در دیگر مناطق این کشور در اوایل مه 2012 و پناهنده شدن هزاران نفر به کشورهای همسایه خبر دادند.