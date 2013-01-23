به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بیات، ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شرکت تعاونی مسکن قدس با بیان اینکه این شرکت تعاونی در سال 1350 تأسیس و راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: تا سال 1375 زمین‌هایی برای کارگران عضو این شرکت تعاونی از یک شخص حقیقی خریداری شده بود.

وی با بیان اینکه در سال 1375 حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان از هر یک از این کارگران دریافت شد و زمین‌هایی را براساس چهار قرارداد متناوب و در زمان‌های متعدد برای تحویل به این کارگران خریداری کردند، افزود: 72 هزار متر زمین برای تحویل به 288 کارگر عضو شرکت تعاونی کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان خریداری شده بود.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان با تاکید بر اینکه اما زمین‌های خریداری شده را نتوانستند به این کارگران تحویل بدهند، بیان داشت: برخی از افراد به عنوان کشاورز و مالک مدعی این زمین‌ها بوده‌اند که ادعای این افراد دلیل عدم تحویل این زمین‌ها به این کارگران بوده است.

وی با اشاره به اینکه کاربری این زمین‌ها از ابتدا مسکونی بوده است و هیچ محصولی در این زمین‌ها کشت نمی‌شد، ادامه داد: افراد مدعی این زمین‌ها تصور می‌کردند که در صورت کشت گندم و سبز شدن گندم در این زمین‌ها کاربری این زمین‌ها به کشاورزی تغییر می‌یابد.

بیات با تاکید بر اینکه اما کارگران عضو این شرکت تعاونی عنوان کردند که این زمین‌ها را به آنها تحویل بدهند، تصریح کرد: اما به دلیل ادعای افرادی مبنی بر حق مالکیت بر این زمین‌ها این امر محقق نشد.

وی با بیان اینکه البته عنوان شد که درصدد رد ادعای این افراد هستیم و در آینده‌ای نزدیک این زمین‌ها به 288 کارگر عضو این شرکت تعاونی تحویل داده می‌شود، ادامه داد: افراد مدعی حق مالکیت بر این زمین‌ها کشاورز نبوده‌اند و به نوعی قاصب و زمین‌خوار محسوب می‌شدند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان با اشاره به اینکه حدود 16 سال از این موضوع می‌گذرد و هنوز این 72 هزار به این کارگران تحویل داده نشده است، تاکید کرد: در حال حاضر قیمت این زمین‌ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است و فروشنده و مدعیان این زمین‌ها تنها به دنبال تحویل بخش کوچکی از این زمین‌ها به این کارگران هستند.

وی با بیان اینکه 288 کارگر در ابتدای ثبت‌نام برای دریافت این زمین‌ها مبلغی بیشتر از قیمت زمین را پرداخت کرده‌اند، گفت: این کارگران برای مطالبه حقوق قانونی خود چندین مرتبه به دادگستری شکایت کرده‌اند و دادخواست تحویل این زمین‌ها را به دادگستری ارائه داده‌اند.

بیات با تاکید بر اینکه اما دادگستری نیز زمان رسیدگی به این پرونده با عنواین نوبت احتیاط و نظارت را عقب می‌اندازد، اظهار داشت: دادگستری اصفهان باید هر چه سریع‌تر نسبت به رسیدگی به پرونده 72 هزار زمین‌های 288 نفر کارگران عضو تعاونی مسکن قدس اصفهان اقدامات لازم را انجام بدهد.



وی اضافه کرد: دادخواست الزام به تحویل این زمین‌ها به دادگستری ارائه شده اما هنوز دادگستری اصفهان رأیی بر روی این دادخواست صادر نکرده است.

