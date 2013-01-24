تشریح برنامه های دهه فجر بهزیستی هرمزگان/بازرسی از بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد دهه فجر بهزیستی استان هرمزگان به ریاست جاسم محمدی مدیر کل بهزیستی هرمزگان و با حضور معاونین و مسئولان بهزیستی استان با دستور کار تنظیم برنامه های دهه فجربرگزار شد.

در این جلسه مدیر کل بهزیستی هرمزگان ضمن گرامیداشت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با اهمیت برشمردن برنامه های دهه فجر بر برگزاری مراسم ایام دهه فجر با شکوه بیشتر تاکید کرد.

وی تصریح کرد: دهه فجر یادآورد دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است و با گرامیداشت ایام دهه فجر، نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم تر خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان ضمن تشریح برنامه های دهه فجر حضور فعال کارکنان و اعضای جامعه هدف بهزیستی را در کلیه مراسمات خواستار شد.

این مسئول ، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری تئاتر خیابانی توسط گروه تئاتر معلولان شهرستان میناب و حضور گروه سرود نابینایان و ناشنوایان در این مراسم ، بازدید مسئولان استانی از مراکز بهزیستی هرمزگان ، شرکت کارکنان و اعضاء جامعه هدف بهزیستی در نماز جمعه ، دیدار با خانواده معظم شهداو جانبازان ، دیدار با گروههای همیارزنان سرپرست خانوار و معلولان موفق ، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع " انقلاب" ، شرکت کارکنان و اعضای جامعه هدف بهزیستی در راهپیمایی 22 بهمن را از جمله فعالیت های این اداره کل در ایام دهه مبارک فجر عنوان کرد.

حضور بازرسان بهزیستی کشور در هرمزگان

اداره کل بهزیستی هرمزگان میزبان تیم شش نفره بازرسان بهزیستی کشور بود که این بازرسان با هدف بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه روند اجرای خدمات مطلوب و عملکرد اداره کل و ادارات بهزیستی شهرستانهای بندرعباس ، قشم و رودان را مورد بازبینی قرار دادند.

در پایان این بازدیدها ، بازرسان بهزیستی کشور نقاط ضعف و قوت اداره کل بهزیستی هرمزگان را طی جلسه ای در دفتر مدیر کل بهزیستی استان هرمزگان مطرح کردند.

درپایان این جلسه جاسم محمدی مدیرکل بهزیستی هرمزگان با بیان اینکه در بازدید بازرسان بررسی های دقیقی در ادارات بهزیستی شهرستانها صورت گرفت ، تصریح کرد: تیم بازرسی بهزیستی کشور به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقاء خدمت رسانی پرداختند که از آن جمله می توان به تشکیل تیم اجتماع محور در استان ، گسترش مهدهای کودک در شهرستانها و راه اندازی خانه سالمندان به صورت روزانه اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه بازرسان بهزیستی کشور از پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرستان رودان اعلام رضایت کرده اند گفت: تلاش و همت اداره کل بهزیستی هرمزگان موجب رفع بسیاری از مشکلات در زمینه مسکن و اشتغال مددجویان شده است که بحمدالله با مقدار توانایی که داریم توانسته ایم گام های مثبتی در این دو مقوله برداریم.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل و مواردی که بازرسان بر آن تاکید داشتند بررسی شاخص های شش ماهه اول سالجاری است که تحقق این شاخص ها کمک بزرگی دررسیدن به اهداف عالیه بهزیستی خواهد داشت.