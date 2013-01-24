ایجاد تفرقه میان مسلمانان یکی از خطرات جدی برای بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی که در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه امروز دیگر جهان مسیحیت از کلیسا خسته شده است، عنوان کرد: این روزها مسیحیان دیگر کمتر در کلیساها حضور پیدا می کنند که با توجه به تحریف های صورت گرفته در انجیل و همچنین رفتارهای کشیش ها در طول تاریخ از جمله کشتن انسان ها و همچنین ارتکاب به فسادهای اخلاقی این مسئله در غرب اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: برخلاف کاهش استقبال مردم از مسیحیت این روزها استقبال مردم غرب و به خصوص مردم آفریقا از اسلام بسیار بیشتر شده و افراد بسیاری روزانه مسلمان می شوند و در بیداری اسلامی نیز مردم به دنبال شریعت اسلام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: این مسئله کاملا طبیعی است چون دین اسلام براساس فطرت انسان ها پایه گذاری شده و فطرت انسان نیز هیچگاه تغییر نمی کند و علت توسعه دین اسلام ماهیت فطری بودن این دین است و هر کس اسلام را آن گونه که هست بشناسد، راهی به جز اسلام را انتخاب نمی کند.

نعیم آبادی افزود: این روزها افراد بسیاری از اروپا و آمریکا به دین اسلام روی می آورند که نظامهای استکباری موجود در این منطقه به شدت از این مسئله وحشت کرده و می خواهند با ارائه تعریفی نادرست از رشد اسلام دشمن شکن و عزت بخش جلوگیری کنند.

وی در ادامه سخنان معرفی اشتباه دین اسلام را یکی از چالش های اساسی در توسعه دین اسلام عنوان کرد و بیان داشت: اگر چهره دین اسلام به درستی معرفی شود، دیگر هیچ فردی از این دین روی گردان نخواهد شد که این مسئله باید در معرفی مباحثی همچون عاشورا و اهل بیت (ع) نیز رعایت شود.

امام جمعه بندرعباس اضافه کرد: متاسفانه برخی تحریف ها چهره نادرستی از دین اسلام به نمایش گذاشته اند که از جمله این موارد می توان به اسلام القائده اشاره کرد که شبکه های استکباری به شدت روی اخبار این گروه تمرکز کرده اند و این در حالی است که این نوع از اسلام ساخته اندیشه های فاسد است و ما به شدت از آن نفرت داریم.

نعیم آبادی همچنین وحدت میان مسلمانان را از جمله عوامل مهم در رشد و تعالی دین اسلام برشمرد و افزود: ایجاد اختلاف و اهانت به یکدیگر از سوی مسلمانان، تخریب چهره دین اسلام را در پی خواهد داشت و این مسئله یکی از خطرات بزرگ برای بیداری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در پایان گفت: در این شرایط هرگونه تفرقه میان مسلمانان دشمن شادکن است و باید با ایجاد وحدت از آسیب دیدن بیداری اسلامی جلوگیری کنیم.

به گزارش مهر، دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی همزمان با آغاز هفته وحدت با حضور علمای شیعه و سنی در بندرعباس برگزار شد.