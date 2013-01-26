به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامههای ستادهای دهه فجر پیش از ظهر امروز شنبه 7 بهمن با حضور سیدصادق رضایی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر و محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مسئول کمیته بینالملل ستاد دهه فجر، در محل دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
رضایی در این برنامه گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مسئول کمیته در سراسر کشور با همکاری سازمان بهزیستی دفتر امور کودکان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، گروه کودک و نوجوان شبکه پنج سیما و انتشارات مدرسه وابسته به سازمان آموزش و پرورش برنامههای دهه فجر امسال خود را برگزار میکند. همزمانی دهه فجر امسال با ایام هفته وحدت، باعث شده تا کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برنامههای شاد و نشاط انگیزی را متناسب با این ایام و با هدف آشناسازی کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ انقلاب اسلامی و رشادتها و مبارزات مردم ایران تدارک ببیند.
وی افزود: برگزاری جشنهای باشکوه با عنوان جشن انقلاب و میلاد رسول اکرم(ص)، افتتاح 3 مرکز علوم، مرکز نجوم و مرکز بهارستان و همچنین بازگشایی مجدد 2 مرکز پارچین و اخترآباد بخشی از برنامههای کانون در این ایام هستند. برنامه حضور مسئولان، کارکنان و اعضای کودک و نوجوان در حرم امام خمینی(ره) برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، نثار گل و قرائت بیانیه توسط یکی از کودکان از ساعت 10 روز دوشنبه 9 بهمن برگزار میشود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه گفت: برگزاری نمایشگاههای بزرگ کتاب و محصولات فرهنگی و هنری در مراکز کانون در کشور، معرفی وقایع و ایام در قالب روزشمار انقلاب، با استفاده از طرحهای دیواری، پازل، نرمافزار و ...، اجرای فعالیتها و ویژه برنامههایی به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، اجرای نمایشهای عروسکی ویژه کودکان و نوجوانان در مراکز کانون، پخش و نقد فیلمهای مناسب زنده و انیمیشن ویژه کودکان و نوجوانان، قصهگویی و پردهخوانی و برگزاری برنامه نقاشی بزرگ خیابانی با عنوان «تصویر انقلاب» توسط کودکان و نوجوانان در برخی از شهرهای کشور بخش دیگری از برنامههای کانون برای ایامالله دهه فجر است.
رضایی همچنین گفت: برپایی کارگاههای ادبی با محوریت موضوع انقلاب و حضرت رسول اکرم و با موضوعهایی مانند «برایم از انقلاب و برادر شهیدم بگو»، خاطرهنویسی، نامهای به امام، در هوای دوست و دیو چو بیرون رود، برگزاری نشستهای بحث آزاد با حضور اعضای نوجوان با موضوعهای مذهبی و انقلاب، معرفی شهدای انقلاب و شهدای هستهای و حضور تریلی سیار نمایش کانون در استان خراسان جنوبی و اجرای ویژهبرنامههایی در مناطق زلزلهزده استان آذربایجان شرقی برنامههای دیگر کانون هستند.
زنگ انقلاب در مهد کودکها به صدا در میآید
وی در ادامه درباره برنامههای سازمان بهزیستی دفتر امور کودکان در ایام دهه فجر گفت: قرار است در ایام دهه فجر مهدکودکها و مراکز شبه خانواده با پرچم جمهوری اسلامی و عکس امام خمینی و مقام معظم رهبری تزیین شوند. در روز 12 بهمن رنگ انقلاب در تمام مهدکودکها به صدا درمیآید و پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان استانی برافراشته میشود. گلباران و عطرافشانی گلزار شهدا با حضور کودکان و مربیان، دیدار کودکان مهدها و مراکز شبه خانواده با ائمه جمعه و جماعات هم از دیگر برنامههای سازمان بهزیستی است.
مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر ادامه داد: شرکت کودکان مهدهای کودک در راهپیمایی بیست و دوم بهمن به همراه خانوادههایشان با پلاکاردهای موضوعی بزرگداشت انقلاب، بازدید کودکان مهد از اماکن مذهبی، اهدای لوح تقدیر به مدیران فعال شرکتکننده در همایش، بازدید کودکان مهدها از پایگاههای بسیج محله، افتتاح چند مهد کودک شهری و روستایی، برپایی نمایشگاه عکس با موضوع انقلاب اسلامی در مهدهای کودک و حضور کودکان در مسیر فرودگاه و استقبال نمادین از امام در روز 12 بهمن هم از دیگر برنامههای بهزیستی برای روزهای دهه فجر هستند.
رضایی درباره برخی از برنامههای کمیته امداد امام خمینی در ایامالله دهه فجر گفت: 110 نشست سخنرانی در مورد انقلاب اسلامی در 110 خوابگاه دانشآموزی کمیته امداد، برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب، مسابقه روزنامهنویسی با موضوع «انقلاب اسلامی» مسابقات نقاشی و نویسندگی در 100 کانون تربیتی امام(ره)، اجرای سروده توسط گروههای دانشآموزی در استانهای کشور و همچنین تهیه و تنظیم متون مربوط به دهه فجر و انقلاب اسلامی و نقش رهبری در این مورد برای چاپ در مجله دانشآموزی «تجلی امید» هم از برنامههایی است که کمیته امداد در این بازه زمانی به عهده خواهد داشت.
وی تبیین دستآوردهای انقلاب اسلامی به ویژه پیشرفتهای علمی کشور و ترسیم چشمانداز آینده کشور با توجه به منویات رهبری، معرفی و عرضه کتابهای دینی، همکاری با ادارات کل آموزش و پرورش در برگزاری مسابقه کتابخوانی، اجرای طرح ملی تجهیز و تامین کتابهای مورد نیاز کتابخانههای کلاسی و آموزشگاهی با تسهیلات ویژه و همچنین اطلاعرسانی تازههای نشر و کتابهای مرتبط با انقلاب اسلامی برای دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها را از برنامههای انتشارات مدرسه برای ایامالله دهه فجر برشمرد.
همکاری با ادارات کل آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برای تهیه کتابهای مناسب برای تجهیز کتابخانههای مدارس مناطق زلزلهزده آذربایجان شرقی هم از دیگر برنامههایی است که رضایی در این برنامه درباره آن سخن گفت.
40 درصد تخفیف برای عرضه محصولات در ایام دهه فجر
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: هم کانون و هم انتشارات مدرسه در ایام دهه فجر کتابهای خود را با رقم تخفیف خوب و مناسب عرضه میکنند. ما در هزار مرکز کانون، تولیدات و کتابها را با 40 درصد تخفیف در اختیار علاقهمندان قرار خواهیم داد. به کمک سازمان دانشآموزی هم در مدارس سراسر کشور، نمایشگاه کتاب برگزار خواهیم کرد که رقم تخفیف حداکثری یعنی 40 درصد، در آنها هم به کار گرفته میشود.
رضایی گفت: باید کاری کنیم که ذهن مخاطبان ما یعنی کودکان و نوجوانان درگیر مسائل انقلاب شود و گنجینه لغات بچهها از موضوعات انقلاب سرشار شود. رفتن شاه، آمدن امام، 12 بهمن، دهه فجر و ... لغاتی هستند که باید به صورت کلیدواژه دربیایند. اگر کودکان و نوجوانان در این باره کتاب نخوانند و فقط درس بخوانند، بعد از مدتی بسیاری از مطالبی که در این باره به صورت درس خواندهاند، فراموش میکنند اما با نمایش عروسکی، قصهگویی، پازل درست کردن و ... میتوان چنین لغاتی را در گنجینه لغات آنها ماندگار کرد.
وی افزود: ما هم به عنوان مجموعهای که متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است، در خدمت اهدافی هستیم که صدا و سیما درباره آنها کار میکند و منابع خود را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار مخاطبان قرار میدهیم تا در مسیر تولیدات فرهنگی در زمینه انقلاب به کار گرفته شود.
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