به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح شنبه در بازدید از پروژه‌های ورزشی شهرستان کنگان که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به منطقه تامین اعتبار شده بودند به خبرنگار مهر گفت : هر 12 پروژه ورزشی در کنگان، ‏عسلویه، نخل تقی، سهمو، اخند، سیراف و بنک مورد بازدید قرار گرفتند و در نشستی که با مدیر کل ورزش جوانان استان بوشهر و پیمانکاران مربوطه داشتیم مشکلات مربوط به پروژه‌ها هم در دستور کار قرار گرفت و رفع شد.

وی اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها از سال 90 آغاز شده بود و مابقی هم در سال 91 که مشکلات مالی همچنین زمین مورد نیاز از جمله عوامل تاخیری در شروع به کار این پروژه‌ها بوده است.

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه‌ها شامل سالن‌های ورزشی، زمین ورزشی، خوابگاه مربوط به ورزشکاران، استخر، سالن‌های رزمی است.

وی افزود: از این اماکن ورزشی برخی به واسطه اینکه به تازگی شروع به کار شده در مراحل 10 و 20 درصدی قرار دارند اما دیگر پروژه‌ها مراحل 50 درصدی پیشرفت را طی می‌کنند.

حجت‌الاسلام احمدی که به همراه مدیر کل جوانان ورزش استان از پروژه‌های ورزشی شهرستان کنگان بازدید می‌کرد، ابراز داشت: تصمیم داریم هر یک ماه با یکی از مدیران کل استان و حوزه کاری آنها در حوزه انتخابیه حضور پیدا کنیم و از نزدیک مسائل و مشکلات مردم را مورد بررسی قرار دهیم.

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی در پایان از تلاش‌های فرماندار کنگان و بخشدار عسلویه به واسطه تلاش‌هایشان در اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی تقدیر کرد.