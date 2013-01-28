به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری یکشنبه‌شب در نشست هماهنگی برگزاری رزمایش 20 هزار نفری بسیجیان استان بوشهر اظهار داشت: این رزمایش با حضور گسترده بسیجیان استان بوشهر به مدت سه شبانه‌روز در منطقه عمومی شهر چغادک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور گروه‌های مختلف بسیجی در این رزمایش، اضافه کرد: دسته‌های واکنش سریع از تمام نقاط استان بوشهر، گردان‌های امام حسین(ع)، گردان‌های عاشورا، الزهرا(س) و امام علی(ع)، یگان‌های نمونه سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در این رزمایش حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اهداف برگزاری این رزمایش بیان داشت: حفظ و انسجام بسیجیان استان در راستای ارتقای آمادگی رزمی آنان و بازدارنگی با توجه به شرایط مرزی استان بوشهر را می‌توان به عنوان مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد.

سردار جمیری افزود: حضور 20 هزار نفر بسیجی در لباس مصوب و در یک نقطه به صورت منظم و منسجم جلوه بسیار زیبایی برای نظام اسلامی و جلب توجه جدی برای کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد داشت.

اجرای دفاع شهری، امداد و نجات و عملیات تاخیری



وی تصریح کرد: به‌کارگیری توان دستگاه‌های نظامی و اداری استان در این رزمایش در واقع یک تمرین برای آمادگی هر چه بیشتر در مواقع ضروری و هنگام بحران‌ها است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: از استعداد 20 هزار نفری در این رزماش، حدود پنج هزار نفر از آنان از نیروهای عملیاتی و 15 هزار نفر باقیمانده برای حفظ انسجام و حضور در مراسم صبحگاه است.

سردار جمیری افزود: فراخوانی ما در روز 25 بهمن ماه به صورت 20 هزار نفری است که در صبحگاه روز 26 بهمن شرکت دارند و از ظهر همان روز تا ظهر روز 27 بهمن، پنج هزار نفر در اردوگاه می‌مانند و به اجرای بخش عملیاتی رزمایش می‌پردازند.

وی به نوع عملیات‌هایی که در این رزمایش صورت خواهد پذیرفت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: عملیات هلی برن، دفاع شهری، امداد و نجات و عملیات تاخیری از جمله سناریوهای عملیاتی است که در این رزمایش به منصه ظهور خواهد رسید و همگی آنها با شرایط استان ما تطابق دارد.