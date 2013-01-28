  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

در کارگاه آموزشی فراهان/

هیئت ها و مبلغات دینی با شبهات دینی آشنا می شوند

هیئت ها و مبلغات دینی با شبهات دینی آشنا می شوند

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش از برگزاری کارگاه آموزشی در این شهرستان خبر داد و گفت: هیئت ها و مبلغات دینی در این کارگاه با شبهات دینی آشنا می شوند.

حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی به عمل آمده  با هیئت های مذهبی و مبلغات دینی کارگاه آموزشی دو روزه فرق و مذاهب  توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش همزمان با دهه فجر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این کارگاه اموزشی 19 و 20 بهمن ماه در این شهرستان برگزار می شود خاطرنشان کرد: 35 متولی هیئت های مذهبی و مبلغات در این کارگاه شرکت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش با بیان اینکه در این  دوره آموزشی از اساتید مجرب دعوت به عمل آمده است اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره رفع شبهات دینی در بین هیئت ها و مبلغات دینی می باشد.

کد مطلب 1802492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید