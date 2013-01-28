هیئت ها و مبلغات دینی با شبهات دینی آشنا می شوند

حجت الاسلام میثم فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی به عمل آمده با هیئت های مذهبی و مبلغات دینی کارگاه آموزشی دو روزه فرق و مذاهب توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش همزمان با دهه فجر برگزار می شود.



وی با بیان اینکه این کارگاه اموزشی 19 و 20 بهمن ماه در این شهرستان برگزار می شود خاطرنشان کرد: 35 متولی هیئت های مذهبی و مبلغات در این کارگاه شرکت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش با بیان اینکه در این دوره آموزشی از اساتید مجرب دعوت به عمل آمده است اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره رفع شبهات دینی در بین هیئت ها و مبلغات دینی می باشد.